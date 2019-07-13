Аскар Мамин посетил крупные предприятия Шымкента

13-07-2019, 07:58

Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил город Шымкент, где побывал на крупных системообразующих предприятиях, сообщает пресс-служба главы правительства.

Аскар Мамин проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в области металлургии, фармацевтической, пищевой промышленности, развития транспортной инфраструктуры. В частности, ознакомился с проектом нового терминала аэропорта г. Шымкент. Строительные работы начались в июле текущего года и будут завершены в июне 2020 года. По данным акимата города, ввод в эксплуатацию терминала вместимостью 400 пассажиров в час увеличит пассажиропоток в 10 раз.

На заводе «Химфарм» оценил темпы развития отечественной фармацевтической индустрии. На предприятии производится 71 вид лекарственных средств и препаратов, что составляет более трети общего объема лекарственных средств, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В рамках посещения предприятия Премьер-Министр Казахстана осмотрел оснащенность Цеха по производству инъекционных препаратов и инфузионных растворов, а также оценил работу Цифрового инженерного и образовательного центра, запущенного в рамках проекта «Модельные цифровые фабрики». В настоящее время реализуется крупнейший инвестиционный проект на сумму $108 млн по модернизации действующих фармацевтических производств в соответствии с международными стандартами.

Город Шымкент является одним из крупных промышленных центров Казахстана. В целях ознакомления с проводимой в регионе работой по наращиванию объемов промпроизводства Аскар Мамин посетил экспортоориентированное предприятие «Shymkent Temir» на территории индустриальной зоны «Отстік», запущенное в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития. Проектная мощность металлургического завода — 250 тыс. тонн стального блюма в год.

Здесь же Премьер-Министру РК презентовали проект строительства горно-металлургического комплекса в Туркестанской области мощностью 1 млн тонн железа в год. В частности, планируется строительство обогатительной фабрики и завода по производству железа прямого восстановления.

В развитии экономики региона особая роль отведена пищевой промышленности. Глава Правительства РК посетил ТОО «Рахат-Шымкент», где был осмотрен процесс производства пищевых продуктов.

Фабрика, оснащенная современным оборудованием, в год выпускает до 24 тыс. тонн кондитерских изделий 4 видов по 30 наименованиям. Премьер-Министру РК Аскару Мамину доложили, что в 2020 году планируется реализация инвестиционного проекта по запуску новой линии по производству мармелада и сахарного печенья.

По итогам осмотра Глава Правительства РК поручил акиму города принять все необходимые меры по обеспечению эффективного исполнения Комплексного плана развития г. Шымкент до 2023 года. Поручено активизировать работу с бизнес-сообществом по реализации инвестпроектов, расширению номенклатуры выпускаемой продукции и увеличению объемов производства. Это позволит увеличить объем ВРП региона с 2 трлн в 2018 году до 3,5 трлн к 2023 году.