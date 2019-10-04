Аким Алматы поручил «оживить» простаивающие объекты

Вчера, 07:54

В Алматы выявили более 50 простаивающих производственных баз, недостроенных домов, устаревших зданий, пустующих участков. От этих объектов ни экономике города, ни жителям пользы нет, написал на своей странице в Instagram аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Поставил задачу подойти к решению по-хозяйски: привлечь бизнес и частные инвестиции. Вовлечение в экономический оборот бездействующих активов даст дополнительные поступления в бюджет и позволит создать новые рабочие места», - отметил аким.



По его словам, на месте сносимых зданий или на пустующих участках, в первую очередь, будем строить социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники.