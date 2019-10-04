Hyundai займется созданием летающих такси

Вчера, 07:32

Компания Hyundai создала подразделение Urban Air Mobility Division, которое займется разработкой технологий для городских летательных аппаратов. Разработкой перспективных воздушных транспортных средств будет заниматься специальное подразделение Urban Air Mobility. Размеры финансирования проектов пока не определены. Ранее компания сообщала, что на поддержку «футуристических» проектов в автомобильном транспорте она готова инвестировать в 2019 году до 2,4 трлн южнокорейских вон (2 млрд долларов) это в четыре раза больше, чем в 2018 году, пишет vestifinance.ru.

Подразделение возглавил Шин Чжэвон. Он около 30 лет занимался авиационными исследованиями в NASA. Кроме того, Шин работал в Белом доме, был сопредседателем Исполнительного комитета исследований NASA, председателем Международного форума по авиационным исследованиям.

Созданное подразделение займется разработкой базовых технологий, которые должны сделать южнокорейского автопроизводителя лидером рынка городских воздушных перевозок, сказано в сообщении. Объем этого рынка, по прогнозам Hyundai, в ближайшие 20 лет достигнет 1,5 трлн долларов. Проект направлен на решение проблемы высокой нагрузки на дороги в крупнейших городах мира.

Airbus представила прототип аэротакси CityAirbus

Компании Hyundai придется столкнуться с конкурентами в этой сфере - Uber, Airbus и Boeing. И Uber, и Boeing планируют начать опытные и даже коммерческие полеты аэротакси-дронов уже в следующем году (Uber обещает ввести коммерческие полеты к 2023 году.). Разработчикам, включая Hyundai, предстоит решить массу конструктивных проблем, главными из которых остаются недостаточно емкие и не слишком компактные батареи и недостаточно мощные и эффективные тяговые электродвигатели.

По данным исследования консалтинговой компании Frost & Sullivan, к 2025 году как минимум 15 компаний выпустят свои модели частных летательных аппаратов, а к 2050 году широкое распространение получат сервисы коммерческой перевозки пассажиров.

Крупнейшие компании мира независимо друг от друга работают над проектами летающих автомобилей. К примеру, сооснователь Google Ларри Пейдж недавно инвестировал более 100 млн долларов в два стартапа (Kitty Hawk и Zee.Aero), разрабатывающих собственные решения в области летающих автомобилей, а Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) поддерживает компании, работающие над проектами летающего автомобиля-трансформера. Разработкой в области летающих автомобилей занимаются не только крупные компании: студенты из стартап-инкубатора Северо-Западного университета (США) планируют представить результат своей работы в 2024 году.

Тем временем голландская компания PAL-V первой добилась продажи своих моделей летающего транспорта, который может эксплуатироваться как в воздухе, так и на земле. В 2019 году ожидается выпуск премиум-модели Liberty Pioneer (которая выйдет ограниченным тиражом в 90 единиц), а годом позже – массового Liberty Sport. 45 единиц PAL-V Liberty уже зарезервированы для продажи на Североамериканском рынке и 25 – на европейском. Стоимость автомобилей составит 600 тыс. и 400 тыс. долларов соответственно, что соответствует прогнозируемому диапазону цен на летательные аппараты в пределах 200-600 тыс. долларов.

Другая разновидность летающих средств передвижения (ховербайк), по ожиданиям экспертов, займет более бюджетную нишу - 60-100 тыс. долларов. Следом за PAL-V выпустить свои версии летающих машин собираются Lilium Aviation (конец 2020 г.) и Airbus (2021 г.).

Технология летающих автомобилей существенно расширит сферу применения воздушного транспорта, включая такие виды сервисов, как воздушное такси, аренда летающих автомобилей, перевозка тяжелобольных пациентов (скорая неотложная помощь) и обеспечение безопасности в населенных пунктах. Ключевую роль в этом сыграет развитие технологии вертикального взлета и посадки (VTOL), наличие которой исключает необходимость строительства взлетно-посадочных полос. Компания Uber планирует запустить целый парк летающих такси в период 2025-2035 гг., рассчитывая инвестировать в этот проект от 400 млн до 1 млрд долларов.