Microsoft вновь будет выпускать смартфоны

Вчера, 08:01

Американский разработчик программного обеспечения Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов.

Компания представила на мероприятии в Нью-Йорке в среду складной телефон Surface Duo, который также можно использовать как планшет. Он будет работать на операционной системе Android от компании Google, сообщает Интерфакс-Казахстан.



Microsoft вышла из бизнеса по производству смартфонов в конце 2017 года после неудачной попытки занять долю на этом рынке, в том числе за счет покупки телефонного подразделения Nokia, отмечает The Wall Street Journal.

Новый телефон будет состоять из двух экранов с диагональю 5,6 дюйма (свыше 14 сантиметров), которые раскладываются в планшет с диагональю 8,3 дюйма (более 21 см). На каждый из экранов можно вывести собственное изображение или использовать один из них в качестве клавиатуры для открытого на другом дисплее приложения. Смартфон поддерживает работу со стилусом.

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Microsoft заявила, что планирует разрабатывать собственное ПО для поддержки нового гаджета.

Глава отдела продуктов компании Панос Панай заявил в ходе презентации, что одним из основных преимуществ смартфона станет возможность вести видеочат на одном экране, одновременно пользуясь интернет-браузером на другом.

Кроме того, Microsoft представила складной планшет Surface Neo с двумя экранами по 9 дюймов, который также должен появиться в конце 2020 года. Он поддерживает съемную клавиатуру, которая устанавливается прямо на второй дисплей, что превращает устройство практически в обычный ноутбук. Программное обеспечение в виде новой ОС Windows 10X реагирует на подключение клавиатуры и активирует особый режим дисплея под ней, в результате чего он начинает работать в качестве тачпада. Windows 10X разработана специально для девайсов с двумя экранами.