Nomad Life присвоен рейтинг «BB» от S&P

Вчера, 07:44

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило АО «КСЖ «Nomad Life» долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ» (прогноз стабильный). Кроме того, компания получила рейтинг по национальной шкале на уровне «kzАА-».



«Рейтинги АО «КСЖ «Nomad Life» отражают устойчивые позиции компании на казахстанском рынке страхования жизни и высокие показатели операционной деятельности на протяжении последних пяти лет. Компания занимает одну из лидирующих позиций на рынке страхования жизни в Казахстане и имеет сильные показатели прибыли и доходности» - считают аналитики S&P.

«Присвоение рейтинга от S&P Global Ratings, одного из крупнейших рейтинговых агентств, является для нас важным событием, которое подтверждает позитивный тренд в развитии Компании. Работа компаний по страхованию жизни связана с долгосрочными обязательствами, поэтому надежность страховщика является ключевым фактором для клиентов при выборе финансового института», - прокомментровал Кайрат Чегебаев, Председатель Правления АО «КСЖ «Nomad Life».

Компания получила самый высокий рейтинг на территории стран СНГ в отрасли страхование жизни от агентства, входящего в «Большую тройку» международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Moody’s, Fitch Ratings).

Являясь одним из самых быстрорастущих игроков на финансовом рынке Казахстана и, будучи социально - ответственной, Компания является самым большим налогоплательщиком в отрасли.

АО «КСЖ «Nomad Life» основано 13 ноября 2007 года и осуществляет страховую (перестраховочную) деятельность в отрасли «страхование жизни» на основании лицензии № 2.2.47, выданной 21 января 2019 года НБ РК (впервые Лицензия получена 28 мая 2008 года).

С 2012 года Компания занимает лидирующие позиции на рынке страхования жизни по активам, собственному капиталу, выплатам, страховым резервам, а также сборам страховых премий, в том числе в классах Обязательного страхования работников от несчастных случаев и аннуитетного страхования. Риски АО «КСЖ «Nomad Life» перестрахованы крупнейшим европейским перестраховочным обществом с рейтингом АА- (по S&P), работающим по всему миру. АО «КСЖ «Nomad Life» имеет развитую собственную сеть продаж, функционируют 17 филиалов и 12 региональных офисов в областных и районных центрах Республики Казахстан.