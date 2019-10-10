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Президент недоволен экологической обстановкой в столице

Сегодня, 08:00
Президент недоволен экологической обстановкой в столице


Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об экологии и газоснабжении Нур-Султана, призвав руководство столицы активнее заниматься развитием энергетической инфраструктуры города, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Основным проблемным вопросом энергетической инфраструктуры города стала неготовность подключения к газопроводу "Сарыарка". Это совершенно непонятный подход. Как это произошло - 2,7 млрд тенге, предусмотренных на этот год, будут распределены другим регионам. Это притом что мы должны в первую очередь подумать о газоснабжении именно столицы. Зимой в столице, вы знаете, какая картина. Город задымлен - просто неудобно. Неудобно прежде всего перед жителями, перед дипломатическим корпусом, перед экспатами-иностранцами, которые постоянно живут в городе. И это на фоне того, что мы позиционируем себя как международный хаб, Global city, центр Евразии, сердце Евразии и так далее. То есть дела расходятся со словами. Это неправильно, надо поменьше говорить и больше заниматься делами», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании в акимате столицы.

Также в столице в 2019 году планировалось ввести в строй новые объекты энергетики. «ТЭЦ-3, строительство которой начали в 2010 году, планировалось сдать уже в текущем году. Но сроки переносились несколько раз - сдача проекта откладывается еще на год, и еще на год, теперь устарела проектно-сметная документация, нужны корректировки. Произошло удорожание проекта в полтора раза, причем сумма немалая, более 40 млрд тенге», - полагает Касым-Жомарт Токаев.


Президент недоволен экологической обстановкой в столице

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На фоне дефицита тепловой энергии города несвоевременный ввод в эксплуатацию ТЭЦ-3 замедляет развитие бизнеса. «Я понимаю, что целый ряд проблем как бы перешел в наследство нынешнему руководству города, но это не снимает ответственности с руководства города и депутатов маслихата. Вы должны тоже активно работать в этом направлении», - сказал глава государства, обращаясь к акиму Нур-Султана.

Президент раскритиковал работу и столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг за несвоевременный ответ на жалобы горожан в социальных сетях.

«Жителями города неоднократно поднимался вопрос качества питьевой воды. 20 сентября горожане жаловались на исходящий от воды неприятный запах. Но разъяснение со стороны столичного департамента последовало лишь через неделю - 27 сентября. Почему быстро не реагируют? Согласовывают ответ, что ли, с кем-то? Я не понимаю», - поинтересовался Касым-Жомарт Токаев.

Но самое главное, по мнению главы государства, даже не в реагировании, а в решении вопроса. «Это ведь тоже расходится с нашими словами. Мы позиционируем нашу столицу одним образом, а вода в столице пахнет другим образом. Впредь необходимо оперативнее реагировать на жалобы со стороны населения», - заключил глава государства.

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