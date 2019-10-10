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Президент: Объяснений можно давать много, делайте

Сегодня, 08:14
Президент: Объяснений можно давать много, делайте


На совещании по развитию Нур-Султана президент Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у чиновников, почему в столице снижаются объемы строительства жилья, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.


Президент: Объяснений можно давать много, делайте

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«По объемам ввода имеется несколько проблем. Такого большого объема физического падения мы не видели, хотя статистические цифры показывают 30%, на самом деле здесь необходимо в ручном режиме структурировать сдачу отчета застройщиков в органы статистики. Вторая причина – есть многоэтажные жилые дома, которые уже завершены, необходимо подключение к объектам жизнеобеспечения. Я уже говорил, что Нур-Султан – это уникальный город, есть возможности для экспериментирования, потому что очень высокий спрос на жилье. Поэтому даже при существующих объемах мы можем в разы увеличить строительство жилья», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«Если можете, то и делайте. Вы поймите, ввод жилья – это актуальнейшая задача на сегодняшний день. Это острейшая социальная проблема. Объяснений можно давать очень много, но делайте», - отметил глава государства.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов констатировал, что столица отстает по вводу жилья, по объемам строительных работ и инвестициям в основной капитал.

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