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США отправят дополнительно тысячи военных в Саудовскую Аравию

Вчера, 08:05
США отправят дополнительно тысячи военных в Саудовскую Аравию


Пентагон собирается направить дополнительные военные силы в Саудовскую Аравию после атаки дронов на нефтяные объекты страны, сообщает Ведомости со ссылкой на Reuters и ведомство. Помимо военнослужащих в регион будет направлена военная техника, в том числе комплексы противоракетной обороны (ПВО) США и истребители.

Министр обороны США Марк Эспер уже дал согласие на развертывание дополнительных сил, в том числе на размещение двух истребительных эскадрилий, двух батарей «Патриот» и противоракетного комплекса THAAD, уточнил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман. «Уже с учетом других наших развертываний дополнительный контингент составит 3000 человек», — сказал он.


США отправят дополнительно тысячи военных в Саудовскую Аравию

Хуситы пригрозили повторить атаки на объекты Saudi Aramco

Этим летом на Ближнем Востоке произошло несколько нападений на танкеры с нефтью. Власти США возложили ответственность за инциденты на Иран. В середине сентября дроны атаковали объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. Тегеран отвергает обвинения в нападениях.

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