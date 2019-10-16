На покупку новых автомобилей казахстанцы потратили 451,2 млрд тенге

16-10-2019, 08:04

В течение января-сентября 2019 года официальными дилерами было реализовано 49 243 автомобиля, что на 18,3% выше результата годичной давности. В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 451,2 млрд тенге (1,18 млрд долларов), что на 27,1% превышает показатель 2018 года. Об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».



Сбыт по итогам сентября 2019 года (5954 единицы) превзошел прошлогоднее значение на 10%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 54,7 млрд тенге (141,3 млн долларов), превысив показатель годичной давности на 11,9%.

27 795 покупателей (56,4%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 21 448 автомобилей (43,6%) из числа реализованных пришлось на импорт.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам трех кварталов 2019 года возглавляет Lada: на территории республики продано 11 092 автомобиля российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 10 524 единицы. Третью позицию занял Hyundai с показателем 10 008 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают KIA (2358 ед.) и Renault (1821 ед.).

В топ-10 наиболее успешных марок вошли также GAZ (1726 ед.), Nissan (1664 ед.), Ravon (1576 ед.), UAZ (1361 ед.) и Volkswagen (1289 ед.).

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО. По итогам отчетного периода 31,2% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 24,1% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли также "Вираж" с долей 5,8%, "Toyota City Алматы" (5,6%), "Тойота Центр Жетысу" (2,3%), "Автомир" (2,3%), Allur Auto (2,1%), Mercur Auto (1,9%), Aster Auto (1,9%) и "Тойота Центр Шымкент" (1,5%).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам января-сентября 2019 г. продемонстрировали жители Алматы (13 097 реализованных автомобилей), Нур-Султана (9649 ед.), Шымкента (3726 ед.), Атырау (3275 ед.), Караганды (2956 ед.), Костаная (2859 ед.), Уральска (2115 ед.), Усть-Каменогорска (2045 ед.), Актау (1861 ед.) и Павлодара (1730 ед.).