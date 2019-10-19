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Сколько субъектов микро и малого бизнеса подпадут под налоговый мораторий

Вчера, 08:03
Сколько субъектов микро и малого бизнеса подпадут под налоговый мораторий


По словам первого заместителя премьер-министра – министра финансов РК Алихана Смаилова, под трехлетний налоговый мораторий попадут субъекты малого бизнеса, применяющие специальный налоговый режим. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«У нас (в Казахстане. - Ред.) числится 1 млн 308 тысяч субъектов микро- и малого бизнеса. Из них 1 млн 236 тысяч используют специальный налоговый режим. А именно - работают по патенту, по упрощенной декларации, когда предприниматели платят 2% или 3% от общего их дохода. Вот эти лица теперь будут освобождены от уплаты налогов на доходы на три года», - сообщил Алихан Смаилов на заседании сената.

Он также отметил, что в стране динамично растет количество субъектов микро- и малого бизнеса.

«У нас на сегодня доля малого и среднего бизнеса составляет 28,7% к ВВП. Перед нами стоит задача к 2025 году увеличить эту долю до 35%, а к 2050 году до 50%. Мы наблюдаем рост налогов по этому сектору - в следующем году будет чуть более 400 млрд тенге. Поступления по корпоративному подоходному налогу (КПН) от малого и среднего бизнеса будут переданы в базу местных бюджетов с 2020 года. Считаю, что это одна из важных реформ, поскольку эта мера будет стимулировать акимов максимально развивать бизнес, поскольку эти налоги будут оставаться в местных бюджетах»,- уверен Алихан Смаилов.

По его словам, местные бюджеты понесут потери на сумму 108 млрд тенге, однако они будут возмещены из республиканского бюджета.

«Мы эти потери полностью возмещаем за счет трансферта общего характера. То есть местные бюджеты в итоге потерь никаких не понесут. Мы в рамках трансфертов общего характера, которые мы вносим на трехлетку, это уже предусмотрели», – заключил Алихан Смаилов.

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