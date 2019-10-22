Секрет успеха бренда с 400-летней историей

22-10-2019, 08:03

Бренд с многовековыми традициями и богатой историей Saint-Louis, под которым создаются графины, фужеры, пресс-папье люстры, ночные светильники и другие предметы декора во французском стиле, появился в 1586 году. На сегодняшний день компания экспортирует свою продукцию по всему миру. В чем секрет успеха торговой марки с более чем 400-летней историей, что самое главное в этом бизнесе и чем компанию привлек казахстанский рынок корреспонденту «Капитал.kz» рассказал президент Saint-Louis Жером де Леварньоль.

- Жером, почему Saint-Louis решил открыть бутик в Алматы?

- Казахстанский рынок мы выбрали, потому что местной культуре очень близка ремесленная деятельность, например, ювелирные украшения ручной работы, изделия из текстиля, те же юрты. Ведь вся наша продукция делается вручную. Выдувание и резка стекла – это очень тонкая работа. Поэтому, я думаю, что люди в Казахстане действительно понимают ценность нашего продукта.

- Кому интересна продукция Saint-Louis? Можете набросать портрет вашего покупателя?

- На этот вопрос нелегко ответить, так как все зависит от региона– Азия, Америка или Европа? В каждом из этих регионов свой покупатель. Я бы сказал, что в Азии наши клиенты довольно молодые, где-то от 35 до 40 лет, они больше интересуются покупкой осветительных приборов и декоративных предметов. В Европе покупатели больше склонны к покупке посуды и сопутствующих к ней предметов. Чаще всего европейцы выбирают наш бренд, потому что в их семье им когда-то уже пользовались, и эта традиция переходит из поколения в поколение. В других странах, где бренд был еще не так узнаваем, мы начали с продажи декоративных предметов и осветительных приборов. Поэтому я говорю, что портрет покупателя складывается в зависимости от того, в какой стране он находится. Но объединяет наших клиентов то, что им важно мастерство, с которым сделаны наши изделия, они обращают внимание на дизайн и уникальность каждого из них, а также для них ценно, что это сделано вручную.

- В чем залог вашего успеха?

- Часто меня спрашивают, придерживается ли Saint-Louis определенного стиля в течение 400 лет? И я отвечаю – нет. Успех бренда в том, что он одновременно комбинирует в себе и прошлое, и настоящее, сочетая традиции и инновации. Из года в год мы придумываем новую коллекцию, но каждая пересекается с прошлым веком и сегодняшним временем. В этом и состоит секрет Saint-Louis – не забывать о прошлом и соответствовать настоящему.

- Какие новые и классические технологии используют в работе ваши мастера?

- Что изменилось с прошлого века, так это формула хрусталя, которая была открыта в 1781 году. Со временем она обновилась. Производство мануфактуры осталось прежним. В этом ремесле мы не используем машинных станков, абсолютно все делается вручную. Даже некоторые детали печи мы производим сами.

- Можете привести пример самого уникального и сложного заказа?

- Каждый год мы производим новую коллекцию пресс-папье (прим. ред. – тяжелый предмет из стекла, которым придавливают лежащие на столе бумаги). С 1970 года специализированные стеклодувы выпускают ежегодно ограниченным тиражом новые модели пресс-папье, соблюдая строгие температурные правила: 550°C для изготовления, 1100°C для сборки.

В ХIХ веке многие производители хрусталя владели техникой изготовления пресс-папье, но со временем они перестали его изготавливать, и техника была утеряна. Про нее никто не вспоминал до тех пор, пока в 1955 году на фабрику Saint-Louis не пришел один коллекционер. На коронацию королевы Елизаветы II он хотел подарить пресс-папье с ее портретом внутри. Естественно, все производители отказались от такого заказа. Но мы решили попробовать сделать. Проблема заключалась в том, что все технологии были утеряны и нужно было их восстанавливать. Открывать эту технику для себя вновь было сложно, но наши мастера справились. С тех пор в каждый год мы обязательно выпускаем 5 новых видов пресс-папье, ограничивая тираж от 50 до 99 штук по всему миру. Эти изделия своего рода ДНК Saint-Louis – здесь сконцентрированы и резка, и цвет, и хрусталь.

Еще один пример уникального и сложного заказа, который мы делали – это люстра высотой 9 метров и весом 2,5 тонны. Люстра состояла из 220 лампочек и 8500 деталей. Это была одна из самых сложных работ. До отправителя она ехала на двух грузовиках в 50 коробках.

- Если говорить о мастерах, то как вы их отбираете, где они проходят обучение?

- Во Франции есть две школы, которые готовят мастеров для работы с хрусталем. Одна из них находится в центральной части Франции, вторая очень близко к Saint-Louis. Учиться туда приходят в 16 лет, а в 18 заканчивают обучение. Затем выпускники выбирают специализацию резчика или стеклодува. Лучших мастеров мы выбираем из выпускников этих школ. Но на этом процесс не заканчивается. Мастер еще в течение 10 лет продолжает обучаться по своему направлению. Каждый из мастеров не специализируется на одном из изделий, а должен уметь сделать любой предмет. А для этого он обучается всю жизнь, через наблюдение и повторение, такой специальности нельзя обучиться через книги.

Средний возраст работников на нашем производстве – 39 лет. Хочу отметить, что дефицита в сотрудниках у нас нет. Все работники проходят тест, по результатам которого мы понимаем, в чем каждый из них хорош. В нашем деле верхушка карьеры – это обладание дипломом MOF (Meilleurs Ouvriersde France) – Best Worker in France, который вручается Президентом Франции в Елисейском дворце каждые 3 года. На нашей фабрике работают 12 обладателей такого диплома, одна из них девушка.

- В каких странах растет спрос на изделия Saint-Louis? Какой рынок вам кажется наиболее перспективным?

- Сегодня самый быстрорастущий рынок для нас – азиатский. 10 лет назад покупатели из Азии составляли лишь 4%, а сегодня – уже 35%. Раньше мы представляли свою продукцию только в Японии, а сейчас еще в Корее, Тайване, Китае, Гонконге, Сингапуре, Таиланде, Индонезии, Филиппинах, Индии. Лучше всего наши изделия продаются в Китае. Раньше люди, у которых были деньги, хотели это показать, и потому покупали дорогие аксессуары. Новое же поколение хочет покупать такие вещи только для себя, для декорации своего дома. Если азиатский рынок на сегодняшний день самый быстрорастущий, то самым важным для нас остается рынок Европы, который также занимает 35%. Еще 15% – США и 15% – Ближний Восток. В Европе такие показатели, потому как мы, помимо своих изделий, делаем эксклюзивные заказы других брендов, например, хрустальные бутылки коньяка для Remy Martin.

- Сказались ли годы экономического кризиса на продажах Saint-Louis и как быстро восстановился рынок?

- Кризис в 2008 году оказал влияние на весь мировой бизнес и не обошел нас стороной. На тот момент банки прекратили финансирование предпринимателей. Многие наши дистрибьюторы, в основном те, кто делал акцент на столовые приборы, приостановили работу и закрылись. Мы понимали, что нужно немного поменять модель дистрибуции. Сегодня мы больше работаем с архитекторами и дизайнерами. Каждый из наших бутиков – это своего рода шоу-рум, где дизайнеры и архитекторы могут ознакомиться с продукцией сами и подобрать что-то для своего клиента.

- Какие коллекции вы планируете выпустить в ближайшем будущем? Приоткройте секрет.

- Новую коллекцию мы выпускаем два раза в год, в январе и сентябре, и обычно создаем ее в коллаборации с дизайнерами, которые не являются сотрудниками Saint-Louis. Последняя коллекция называлась «Folia» (c латинского – лист). Ее придумал французский дизайнер Ное Дюшофур-Лоранс. В коллекции представлены посуда, столовые приборы, освещение, декоративные предметы, кабинет, вазы. В ближайшем будущем она выйдет немного в обновленном дизайне, а именно – будут те же изделия, только с эффектом «инея». После обрезки мастера не оттачивают детали для получения блестящей поверхности, как делали это ранее. Отражение света в такой обработке выглядит иначе.