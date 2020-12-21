МФО предоставляют бизнесу самое доступное кредитование

21-12-2020, 02:02

Редакция исследовательского агентства Курсив | Research совместно с компанией IDF Eurasia в Казахстане (бренд МФО Solva и MoneyMan) изучили предложения банков и продуктов МФО.

Сложности при оформлении бизнес-кредита в банке вынуждают индивидуальных предпринимателей искать альтернативные варианты финансирования бизнеса. Наиболее востребованные инструменты: потребительское кредитование, а также кредитные продукты МФО, которые в сравнении оказываются даже выгоднее банковских.

Спасение предпринимателей

С начала пандемии предприниматели практически во всех сферах бизнеса понесли убытки: финансовые, кадровые, имиджевые. Кому-то и вовсе не удалось остаться на плаву. Одной из наиболее уязвимых категорий с точки зрения устойчивости бизнеса стали индивидуальные предприниматели.

При этом существующих мер поддержки малого бизнеса порой недостаточно для того, чтобы предоставить финансовую поддержку всем категориям бизнесменов.

Так, по данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, отсрочку по займам на период пандемии получили более 12,4 тыс. субъектов МСП, в число которых входят индивидуальные предприниматели, юрлица и крестьянские хозяйства.

По программе льготного кредитования, которая также предназначалась предпринимателям, «пострадавшим от введения чрезвычайного положения», финансирование получили лишь 1 360 субъектов МСП, из них всего 202 ИП (данные Национального банка РК на 20 октября).

С учетом того, что на начало года общее количество МСП составляло более 1,6 млн предприятий, большая часть из которых приходится на ИП (свыше 996 тыс.), цифры довольно скромные.

Разнообразие кредитных продуктов

Разумеется, меры поддержки со стороны государства не единственная возможность для предпринимателей. Предоставить дополнительный капитал бизнесу могут и банки. Условия бизнес-кредитов разнятся в зависимости от назначения, а также категории заемщика. В банках существуют отдельные продукты как для ИП, так и для юрлиц.

К примеру, на покрытие неотложных расходов (выплата зарплат, расчеты с партнерами, закуп сырья и т.д.) предусмотрены овердрафты. В тех банках, где овердрафты не доступны для ИП, имеется альтернатива в виде «быстрых» кредитов. Кроме того, в некоторых случаях овердрафт может получить только действующий клиент банка.

Тем не менее в той или иной форме кредит на пополнение оборотных средств ИП предоставляется в большинстве БВУ. Условия выдачи, размер комиссии, а также вознаграждение могут существенно отличаться. Из плюсов такого кредитования можно отметить относительно быстрые сроки одобрения и отсутствие залога.

В зависимости от определенной задачи кредиты могут выдаваться на инвестиционные цели, развитие бизнеса, рефинансирование займов.

Поскольку в банках предлагается сразу несколько разновидностей кредитов по данным направлениям, размах сумм финансирования, как и процентных ставок, довольно широк. Предприниматель может оформить кредит суммой от 1 до 500 млн тенге с размером вознаграждения от 14% до 29% и выше.

Сложности банковского кредитования

Ассортимент банковских бизнес-продуктов весьма разнообразен, но для ИП получение кредита в банке сопряжено с массой трудностей. Срок рассмотрения кредитной заявки может растянуться до недели, а в малом бизнесе времени на такие долгие «размышления» нет.

К тому же заемщик должен подготовить весьма внушительный пакет документов: от учредительных бумаг, лицензий и разнообразных справок из налоговой до предоставления финансовой отчетности и бизнес-планов, которые точно убедят банк в том, что предприниматель сумеет обслуживать взятые на себя обязательства. В довесок к этому на плечи бизнесмена ложится оплата комиссий за организацию, выдачу и обслуживание займа (минимум от 0,5%). При этом практически всегда остается риск лишиться имущества в случае потери кредитоспособности — большинство кредитных продуктов (за исключением овердрафта) требуют от заемщика предоставления залогового обеспечения в виде движимого и недвижимого имущества или других гарантий.

Удобное кредитование

По этим причинам предприниматели ищут способы альтернативного финансирования для бизнеса. Так, с гораздо меньшими трудностями можно получить деньги в микрофинансовых организациях (МФО), а также прибегнуть к потребительским займам.

Например, «Быстрое решение для ИП» от IDF Eurasia в Казахстане (бренд МФО Solva и MoneyMan). Преимущество в том, что заемщику нет необходимости предоставлять бизнес-планы и собирать кипу документов. Средняя ставка вознаграждения по кредиту ниже банковской и составляет 20,15%. При этом заемщик не рискует потерять имущество, так как кредит не требует никакого залогового обеспечения.

Это кредитное предложение от компании Solva учитывает особенности работы казахстанских индивидуальных предпринимателей и вполне может стать одним из самых востребованных финансовых инструментов в этом сегменте.

По сути это комбинированное предложение, объединившее в себе лучшие характеристики кредитов для бизнеса и займов на потребительские цели.

По словам Далиды Давлятшиной, операционного директора группы IDF Eurasia в Казахстане (бренд МФО Solva и MoneyMan), в малом бизнесе все решения необходимо принимать быстро, сохраняя при этом максимально гибкий подход к делу, но существующие финансовые продукты этим требованиям соответствовали далеко не в полной мере.

Более того, предприниматель может сэкономить время. Кредит подразумевает полностью удаленное оформление. Рассмотрение заявки и выдача происходят в онлайн-режиме. Таким образом, в течение получаса можно получить до 4 млн тенге на пополнение оборотных средств или другие цели.

Беззалоговый кредит в Казахстане на 12 месяцев онлайн также предлагает МФО «Heart Asia Credit». Рассмотрение заявки также происходит в считаные минуты — за это время заемщики могут получить до 1,5 млн тенге. Для принятия решения, помимо удостоверяющих документов, потребуется справка о доходах. Срок микрокредита — до двух лет, при этом ставка вознаграждения несколько выше, чем у предыдущей МФО, — от 31% годовых. Но даже эта ставка ниже, чем те, что могут предложить банки.

Удобный потребительский кредит имеется в линейке и у МФО «Арнур Кредит». Беззалоговый кредит до 1 млн предприниматели могут оформить сроком до трех лет. Правда, годовая ставка вознаграждения по этому кредиту составит минимум 32,2%.

Добавим, что в МФО также существуют групповые кредиты (от 2 до 10 человек), которые подразумевают солидарную ответственность заемщиков друг перед другом. К примеру, продукт «Достар» от КМФ дает возможность получить до 5 млн тенге на срок до 60 месяцев, «Потребительский» от «Арнур» — до 18 млн не более чем на 36 месяцев, и кредит «Групповой» от МФО «Береке» до 1 млн предприниматели смогут оформить на срок до 9 месяцев.

Что касается банковских потребкредитов, то они также не требуют сбора документов и бизнес- планов. Перед выдачей денег необходимо провести лишь анализ платежеспособности клиента.

В наиболее продвинутых банках такие займы также выдаются полностью онлайн. Оформить потребительский кредит без посещения банка и участия менеджеров можно в Kaspi, Банке ХоумКредит, Халык Банке. Годовые ставки будут зависеть от сумм и сроков предоставления займа.

Все перечисленные кредитные решения позволяют сохранить собственный бизнес индивидуальным предпринимателям, которые не имеют возможности получить банковское финансирование либо принять участие в программах поддержки. И в кризисной ситуации доступные и удобные кредитные продукты вполне могут «спасти» предпринимателей и без обращения к господдержке.

Продвигая в Казахстане принципы ответственного кредитования, в группе IDF Eurasia в Казахстане (бренд МФО Solva и MoneyMan) рассчитывают, что новый продукт позволит многим ИП восстановить свои позиции, утраченные во время карантина, и выйти на качественно новый уровень ведения бизнеса без риска потерять имущество, которое в противном случае им бы пришлось закладывать для получения займа....