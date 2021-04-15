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Особенности выбора печи для пиццы

15-04-2021, 00:07

Печь для пиццы представляет собой разновидность профессионального оборудования, предназначенного непосредственно для национального итальянского блюда. Система регулирования дает возможность готовить практически любую продукцию из теста, включая пироги, брускетты, лепешки и тосты. Тепловая стабильность оборудования обеспечивает качественное и равномерное пропекание теста, без высушивания мяса, овощей и прочих ингредиентов топинга.

Выбор печи зависит от ряда параметров, среди которых:

  • формат работы заведения общепита (ресторан/кафе, вынос, доставка или их комплекс);

  • среднее число посетителей ежедневно и их предпочтения;

  • средний чек в заведении;

  • степень подготовки персонала;

  • качество используемого теста для приготовления пиццы, а также ингредиентов;

  • свободная площадь и мощности;

  • необходимость развития заведения в будущем.

В соответствии с используемым источником тепла оборудование бывает дровяным, газовым или электрическим. Для выпекания, в зависимости от особенностей нагрева и рецептуры, требуется от 1 до 8 минут.

Основные характеристики подового оборудования

Рабочие параметры промышленной печи для пиццы:

  • сфера использования — помимо заведений общественного питания, оборудование широко применяется в кондитерских, пекарнях и супермаркетах;

  • максимально допустимая температура составляет до +450 градусов;

  • для нагрева рабочей камеры требуется около 40–50 минут;

  • вместительность печи — устройства бывают малые, средние и большие, на 2–4, 6–10 или 12 пицц соответственно;

  • количество уровней — от 1 до 3.

Что касается конструктивных особенностей оборудования, то в нижней части устройства устанавливается керамическая плита или под. Чтобы обеспечить равномерное пропекание блюда, ее толщина должна быть не менее 2 см. Пицца выпекается прямо на керамической плите либо выкладывается на противень. Для нагрева используются ТЭНы, а при необходимости повар всегда сможет отрегулировать интенсивность потока горячего воздуха. В зависимости от модели оборудования, на одном уровне или этаже можно разместить от 1 до 6 пицц.

В профессиональных печах с керамическими плитами зачастую предусматриваются внутренняя подсветка и жаропрочное окно. Такая конструкция позволяет контролировать процесс готовки. При необходимости в любой момент блюдо можно извлечь для добавления начинки. В конвейерных моделях такая возможность не предусматривается.

Конвейерные модели и особенности их выбора

Основные характеристики устройств:

  • конвейерные системы используются в заведениях общественного питания, которые ежедневно посещают от 250 до 300 человек;

  • в таких устройствах источником нагрева может выступать как газ, так и электричество, хотя газовые модели также требуют подключения к 220-вольтной сети для работы конвейера;

  • максимальная температура — 350 градусов;

  • для выпекания пиццы в среднем требуется от 5 до 7 минут;

  • по способу установки такие устройства относятся к категории напольных.

Одной из особенностей конвейерной системы является сведение участия персонала в технологическом процессе к минимуму. Для готовки используется принцип теплового обмена. Заготовки с ингредиентами перемещаются в рабочую зону посредством конвейера, где обдуваются горячим воздухом. Оборудование позволяет регулировать температуру, а также скорость перемещения транспортерной ленты. Помимо пиццы, такая печь дает возможность делать разные блюда, в том числе мясные и овощные, рыбные филе, сэндвичи.

При покупке устройства в первую очередь следует учитывать размеры и характеристики конвейера. Именно от свойств и особенностей камеры будет зависеть производительность устройства. Размеры выбираются в соответствии с диаметром заготовок. Также следует заранее определить необходимость многоярусной установки. Использование нескольких устройств в один ярус позволит повысить производительность вашего заведения, а также расширить ассортимент блюд, не увеличивая площадь кухни.

Критерии выбора

Что нужно учитывать при покупке профессионального оборудования:

  • производительность системы, а также вместительность основной камеры;

  • оптимальный вариант энергоснабжения, доступный в вашем заведении;

  • необходимая температура и время, которое требуется для нагрева камеры;

  • материал, используемый для изготовления корпуса и деталей;

  • площадь кухни — установка печи не должна ограничить пространство в помещении.

Для заведений общественного питания, в которых предусмотрено 30–80 мест, понадобится оборудование производительностью около 18 пицц в час. Конвейерные системы актуальны для предприятий и торговых площадей со стабильным и плотным потоком посетителей. Такие установки более производительны и могут готовить до 500 кг продукции в день.

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