Лучшие игровые наушники: хиты продаж

8-06-2021, 20:59

Для гейминга необязательно покупать специальную гарнитуру — можно обойтись обычными наушниками. Но если нужен по-настоящему качественный звук, удобные амбушюры и хороший микрофон для общения с другими игроками, стоит обратить внимание на специальные игровые модели. Редакция ZOOM.CNews выбрала самые популярные геймерские гарнитуры на российском рынке в среднем ценовом сегменте — игровые наушники до 2000 рублей.

SteelSeries Arctis 3 Console

Одни из самых доступных игровых наушников, которые можно найти в продаже. Выпускается датской компанией SteelSeries и обладает всеми необходимыми для геймера особенностями: комфортными амбушюрами из мягкой ткани, софт-тач покрытием чаш и оригинальным дизайном. А еще — качественным виртуальным звуком 7.1, хотя рассчитывать на него стоит только при подключении к ПК и при использовании фирменного ПО.

Игровые наушники SteelSeries Arctis 3 Console имеют надежный каркас

Среди особенностей модели — высокое качество записи с помощью встроенного микрофона, подходящее не только для использования в играх, но и для создания видеообзоров или подкастов. Звук в этой гарнитуре можно дублировать на вторые наушники — с помощью расположенного на корпусе 3,5-миллиметрового разъема. Кабель для подключения гарнитуры съемный, что позволяет легко заменить его при выходе из строя.

Kingston HyperX Cloud II

Наушники с 53-миллиметровыми динамиками и расширенным частотным диапазоном. Обеспечивают создание детальных и объемных звуковых сцен, чтобы было проще определять положение противника на слух. Для удобства использования гарнитура комплектуется амбушюрами из пены, запоминающими форму ушей и головы, и крепким металлическим оголовьем.

Модель Kingston HyperX Cloud II оснащена пультом управления на проводе

Благодаря USB-аудиоконтроллеру наушники поддерживают виртуальный звук 7.1, обеспечивают удобную и простую регулировку громкости и чувствительности микрофона. Закрытые чаши с 53-миллиметровыми динамиками имеют высокий уровень звукоизоляции — чтобы во время игры не мешали никакие внешние звуки. Микрофон у наушников съемный: его можно направить в нужную сторону с помощью гибкой штанги.

Наушники совместимы со всеми популярными платформами, включая ПК, мобильные устройства, игровые консоли Xbox One и PS4. Общая длина кабеля с удлинителем и переходником достигает 3 метров, а для удобства использования в летнее время в комплекте идут дополнительные велюровые амбушюры.

Corsair VOID RGB ELITE Wireless Carbon

Модель с поддержкой звука 7.1 и беспроводным подключением к большинству устройств, от ПК до смартфонов. Мягкие амбушюры, заполненные пеной с эффектом памяти, обеспечивают высокий уровень комфорта во время игры. 50-миллиметровые динамики с неодимовым магнитом позволяют получить хорошее качество звука, чтобы слышать даже негромкие шорохи и шаги соперников в игре вокруг героя.

Геймерская гарнитура Corsair VOID RGB ELITE Wireless Carbon имеет чашки необычной формы

Алюминиевый каркас делает конструкцию гарнитуры более надежной и долговечной. Элементы управления находятся в нижней части левого наушника — с помощью встроенных кнопок можно быстро регулировать основные параметры устройства.

Главная особенность модели — беспроводное подключение в диапазоне 2,4 ГГц. Наличие энергоемкого аккумулятора позволяет гарнитуре работать до 16 часов без подзарядки. Расстояние, на которое можно удаляться от источника звука, достигает 12,2 м. Среди других преимуществ: эргономичный, хотя и ненаправленный микрофон, легко отключающийся и четко улавливающий голоса, а также RGB-подсветка на внешней стороне каждой чаши. Для управления наушниками служит специальное приложение iCUE.

Asus ROG Strix Go

Купить эту модель дешевле 10 000 рублей можно во время скидок — в обычное время она стоит немного дороже. Но ее стоимость все равно ниже, чем у беспроводной версии гарнитуры, которая обойдется на 5 тысяч рублей дороже при таких же характеристиках, хотя и с возможностью удаления от источника звука на 10 метров. При проводном подключении отойти дальше, чем на 120 см, не выйдет. Зато наушники получились легкими и работают не только с настольными компьютерами и ноутбуками, но и с современными смартфонами, игровыми консолями Nintendo Switch и PS4. Для подключения модель использует современный интерфейс USB-C.

Модель Asus ROG Strix Go выполнена в фирменных цветах бренда: красном и черном

Чистый и достаточно громкий звук обеспечивается 40-миллиметровыми динамиками. Система интеллектуального шумоподавления для микрофона повышает качество связи во время игры. А управлять воспроизведением и громкостью можно прямо с корпуса гарнитуры.

Микрофон у этой модели съемный, подключаемый к разъему на левом наушнике. Для оптимизации звука для различных ситуаций, в том числе и под разные жанры компьютерных игр, производитель наушников, отделение компании Asus Republic of Gamers, выпустило специальную утилиту Armoury Crate.

Logitech G PRO X

Модель, выпускаемая производителем аксессуаров для киберспорта, отличается качественной реализацией звука в формате 7.1, что позволяет легко определить направление движения других игроков. При прослушивании музыки отсутствует акцент на определенных частотах, а съемный микрофон естественно передает звук голоса. Для подключения применяются два кабеля — с регулятором громкости и длиной 2 м для ПК и 1,5-метровый с кнопкой отключения звука для мобильных устройств.

Гарнитура для гейминга Logitech G PRO X отличается классическим дизайном

Среди особенностей модели — внешняя звуковая USB-карта с возможностью удобного изменения настроек, фирменное приложение Immerse для получения максимально объемного звучания. А еще — прочная алюминиевая конструкция, удобная посадка и сравнительно небольшой вес гарнитуры, благодаря чему ее удобно носить весь день.

В комплекте с устройством идет дорожный чехол для перевозки и разветвитель, позволяющий отдельно подключать наушники и микрофон.

HyperX Cloud Flight

HyperX Cloud Flight — сравнительно доступная по цене модель с беспроводным подключением. Комплектуется съемным конденсаторным микрофоном с эффективным шумоподавлением, обеспечивающим четкую передачу голоса во время игровых баталий с командой. Время работы аккумулятора, в зависимости от режима и уровня громкости, находится в пределах 13-30 часов. Беспроводное соединение остается стабильным на расстоянии до 15–20 метров. Вес составляет всего 300 г, что вместе с мягкими и запоминающими форму амбушюрами обеспечивает высокий уровень комфорта при использовании.

На чашках наушников HyperX Cloud Flight есть логотип бренда с подсветкой

Среди особенностей модели — закрытые чаши для эффекта максимального погружения, прочный стальной ползунок и специальное ПО для контроля заряда батареи и регулировки настроек. Наушники совместимы с компьютерами и игровыми консолями. Чашки могут поворачиваться на угол 90 градусов для удобного расположения на шее во время перерыва. А расположенный на их поверхности логотип светится красным светом.

Razer Kraken Tournament Edition

Модель Razer Kraken Tournament Edition обеспечивает качественный и объемный звук формата 7.1, позволяющий лучше ориентироваться в игровом пространстве. Это поможет быстрее обнаружить крадущегося врага в шутере или игре жанра батл-рояль.

Гарнитура Razer Kraken Tournament Edition выполнена в «ядовитом» зеленом цвете

Точно настроенные 50-миллиметровые динамики обеспечивают чистый звук и мощные басы с 17 уровнями регулировки. А еще позволяют отдельно настраивать звуки чата и игры. Наполнение амбушюр из специального охлаждающего геля, мягкая ткань и искусственная кожа обеспечивают комфортную посадку наушников в течение нескольких часов. Алюминиевая рама обеспечивает высокую прочность конструкции без увеличения веса наушников.

В комплекте с гарнитурой идет внешняя звуковая карта для подключения к порту USB, которая одновременно выполняет задачу пульта управления. А параметры выдвижного микрофона можно настраивать с помощью фирменного ПО Razer Synapse.