Пирог из слоеного теста с Бри и коктейль Nemiroff Martinez Twist: варианты фудпейринга

8-06-2021, 21:34

Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт пирога из слоеного теста с сыром Бри, а также алкогольного коктейля Nemiroff Martinez Twist.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которые специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection от Nemiroff.

На этот раз мы расскажем, как приготовить пирог из слоеного теста с сыром Бри и салатом из цитрусовых, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта нашей варицацией мартинес коктейля - коктейлем Nemiroff Martinez Twist от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт — шеф-повар5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в заведениях, отмеченных «Мишлен»: в ресторанах La Cabra — 1 звезда Michelin и Coque — 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из «50 Best» ресторанов мира — AOC в Копенгагене — 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что нотки апельсина, а также сладкий красный вермут в сочетании с горьким битером в коктейле, — идеальный пейринг к блюду, в котором также присутствуют и слащавость, и горечь от фруктов.



Подавать пирог с Бри мы рекомендуем с коктейлем на основе водки Nemiroff / Фото Nemiroff

Пирог из слоеного теста с сыром Бри и салатом из цитрусов

Ингредиенты на 2 порции:

Сыр Бри — 125 граммов

Тесто фило — 5 листов

Сливочное масло — 20 граммов

Цитрусовые: апельсин, помело, грейпфрут

Приготовление слоеного пирога с сыром Бри

Тесто

Намазываем растопленным сливочным маслом тесто фило с одной стороны и аккуратно заматываем сыр Бри (1 целый кусочек) в тесто. Ставим в разогретую духовку на 160 градусов и выпекаем в течение 8 минут. Цитрусовые отделяем от кожуры и нарезаем дольками.

Собираем блюдо: перемешиваем дольки цитрусовых и выкладываем на слоеный пирог. Приятного тебе аппетита!

Подавать слоеный пирог с сыром Бри рекомендуем с коктейлем Nemiroff Martinez Twist от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. По ее словам, Бри и апельсиновая водка гармонично сочетаются. А нотки сладкого красного вермута и эфирных масел апельсиновой цедры довершают и делают вкус этой пары еще глубже.

Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Martinez Twist

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange — 30 миллилитров

Red Sweet Vermouth — 30 миллилитров

Marasquin Liquer — 10 миллилитров

Апельсиновый битер — 10 капель



Апельсиновая водка в коктейли отлично сочетается с сыром Бри / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля Nemiroff Martinez Twist:

Налей в наполненный льдом шейкер вкусовую водку Nemiroff Bold Orange, красный вермут, ликер, а также апельсиновый битер. Тщательно перемешай все ингредиенты, после чего перелей полученный напиток сквозь стейнер в охлажденный стакан. Наслаждайся!