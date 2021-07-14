Где получить займы онлайн на карту

14-07-2021, 19:33

Доброго времени суток, читатели сайта!

Вот и настал век цифровых технологий, когда человек делает практически все через интернет. Например, оплачивает платежи, заказывает еду, переводит средства в другую страну и многое другое.

Развитие технологий также коснулось и финансовых институтов. Например, если когда-то, чтобы снять деньги вам приходились идти в ближайший банкомат, то сейчас вы можете перевести те же средства с копейками на карту продавца. Теперь вам не нужно с собой брать картхолдер заполненный картами, так как в вашем телефоне уже есть электронный кошелек, в котором прикреплены ваши карты.

То же самое не прошло мимо банковских сфер. Сейчас в МФО можно оформить небольшие займы на карту. Все что нужно это - устройство, в котором поддерживается интернет. Это может быть ноутбук, планшет или смартфон.

Так где же получить займы онлайн на карту?

В MoneyAll. Платформа помогает простому народу получить деньги не выходя из дома.

Как это сделать?

Отправить заявление на получение микрокредита на сайте moneyall.kz;

Заполнить профильную анкету;

Выбрав нужную сумму и срок, нажать на кнопку “Получить деньги”.



Что необходимо от заемщика?

Первое. Быть гражданином РК в возрасте от 21 года до 68 лет;

Второе. Быть официально трудоустроенным;

Третье. При себе иметь карту, либо счет, открытый в любом банке второго уровня.

Кто может оформить онлайн займ?

Работодатель;

Пенсионер;

Студент (при наличии пенсионных отчислений).

Можно ли погасить займ онлайн?

Да. Это вы можете сделать при помощи банковской карты и электронного кошелька Qiwi-wallet. На сайте есть пошаговая инструкция, которая поможет вам пройти процедуру без ошибок. Также можете перевести деньги на счет компании. Реквизиты указаны на сайте сервиса. Для тех, кто предпочитает традиционным способом вернуть деньги - посетите ближайшие терминалы Qiwi, и пополните свой счет наличным образом.

В отличии от банков займ от MoneyAll имеет ряд преимуществ:

Получить деньги можно в любой день, как и в праздники, так и в выходные.

Сервис работает по всему Казахстана.

Подать заявку можно в любое время, однако в обработку она поступает только на следующий рабочий день.

Простые требования, один документ - больше ничего лишнего.

Без скрытых комиссий. МаниОл не берет дополнительную сумму за обслуживание клиентов.

Сервис работает без перерывов:

В будние дни (Пн-Пт): с 9:00 до 21:00.

В выходные (Сб-Вс): с 10:00 до 19:00.

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