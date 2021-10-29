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Криптотрейдинг: новый способ торговли криптовалютой

Вчера, 17:22

Это, в принципе, обмен одного вида криптовалюты (например, биткоин) на другую валюту (например, доллар). В этом есть как свои плюсы, так и минусы - вы продаете одну монету, а покупаете другую, чтобы заработать деньги. И с одной стороны, продажа криптовалюты может быть выгодна при текущей цене, но с другой стороны, она может принести убытки из-за резкого падения цены на криптовалюту. То есть сейчас покупка криптовалюты, скорее всего, будет выгодна в долгосрочной перспективе. Ознакомиться с правилами торговли можно на сайте https://sdg-trade.com/market/stati/obuchenie-kriptotrejdingu-s-chego-nachat где представлена информация для новичков.

Сложности криптотрейдинга

Нужно учитывать, что ситуация меняется каждый день и цена на криптовалюту может кардинально меняться буквально за пару часов. В результате этой ситуации, вы можете не только не получить прибыли, но и понести серьезные потери в деньгах. Так что же делать?

  • Во-первых, нужно тщательно изучить товар, который вы собираетесь покупать. И если это действительно такая ценная валюта, то лучше купить ее.
  • А если нет, то продать. В любом случае, лучше всего, если вы будете покупать или продавать криптовалюту на бирже.
  • Не стоит вкладывать деньги в новую валюту, особенно если вы не понимаете что это такое.
  • Лучше все-таки в этом вопросе полагаться на профессионалов. Многие, кто продает или покупает криптовалюту, делятся на два лагеря.

Криптовалюта – это новый вид цифровых денег, который можно использовать в любой точке мира. Торговля криптовалютой подразумевает собой извлечение прибыли посредством приобретения и продажи цифровых денег. Это происходит потому, что криптовалюты значительно недооценены по сравнению с обычными деньгами.

Рекомендации экспертов в сфере криптотрейдинга

Когда вы покупаете BTC, ETH, BCH или REP (Ripple), то получаете цифровые деньги, которые можно вывести на банковский счет или же оставить на депозите, чтобы заработать еще больше. В то время как обычные деньги подвержены инфляции и обесцениваются, криптовалюта продолжает расти в цене.

  • Многие криптовалютные биржи предоставляют возможность торговать биткоинами и другими криптовалютами.
  • Чтобы зарабатывать на криптовалюте, не обязательно знать, как она устроена или иметь специальное образование.
  • Сейчас существует множество методов торговли криптовалютой. Например, вы можете использовать такие приложения как Local Bitcoins. Local Bitcoins позволяют мгновенно купить BTC и другие криптовалюты.

Для этого нужно просто ввести свой адрес кошелька и нажать кнопку «Купить биткоины». Система позволяет продавать все перечисленные ранее криптовалюты по текущей рыночной цене. В зависимости от состояния вашего рынка вы сможете купить криптовалюту по очень низкой стоимости, а затем продать ее по высокой. Такая торговля называется арбитражем.

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