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Все про микрокредиты

Вчера, 00:29

Перед тем, как обратиться за финансовой помощью в микрокредитную организацию, рекомендуем досконально изучить все про микрокредиты. На каких условиях предоставляются микрозаймы Казахстана, регламентирована ли деятельность финансовых учреждений законодательно, кому и как предоставляется эта услуга.

Начнем с того, что микрофинансовые организации подконтрольны Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, а также Национальному Банку Республики Казахстан, обязаны получить лицензию на осуществление микрокредитной деятельности и входить в список официально действующих МФО НБРК.

Для того чтобы получить лицензию, кредитные компании, должны соответствовать определенным требованиям, установленным законом. Также законодательством регламентированы условия, на которых может быть заключен договор микрозайма.

Условия следующие:

Сумма ссуды не должна превышать ста сорока пяти тысяч тенге, а срок, на который она может быть предоставлена, не должен быть больше сорока пяти дней. Вознаграждение, которое может взимать компания, не должно превышать единицы. При этом любые комиссии за обслуживание незаконны. При выходе на гарантийный срок допустима пеня в размере 0,5% в день.

Таким образом, выбирая микрофинансовую организацию, всегда обращайте на это внимание: на условия предоставления услуги, на наличие юридической информации на сайте. Компании, работающие законно, размещают всю информацию на сайте в свободном доступе, где любой желающий сможет изучить образец договора и ознакомиться с кредитной политикой компании. Еще, выбирая сервис, который предоставляет займы без отказа всем, стоит ознакомиться и почитать отзывы клиентов. Сравнить все отклики, выбрать ту фирму, в которой положительных реакций больше. Обратите внимание на само содержание негативных отзывов, что именно не понравилось клиенту при сотрудничестве с фирмой: может быть нечестные условия, долгое обслуживание или неприятный специалист.

Чтобы не тратить свое время на серфинг и поиски хорошего сервиса онлайн займов в интернете, воспользуйтесь справочником финансовых услуг по Казахстану – платформой all4money.kz. Здесь есть информация обо всех официально действующих кредитных организациях страны, можно найти выгодные предложения, кредит со скидкой, посмотреть контакты или юридический адрес компании, прочитать отклики, оставить свой. Сервис носит исключительно информативную функцию, оказывает справочные услуги населению бесплатно. Самостоятельную выдачу микрозаймов не осуществляет.


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