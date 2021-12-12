Большинство завсегдатаев сайтов знакомств ищут только интим. Так где же знакомиться?

12-12-2021, 22:24

Где познакомиться современному человеку? Лет двадцать назад один мой вполне прогрессивный знакомый утверждал: весь цивилизованный мир знакомится в Интернете — через лучшие сайты знакомств.

— А им, америкосам и европейцам, больше и негде! — с воодушевлением объяснял он. — Весь день дом — работа. На улицах и в трамваях у них знакомиться не принято, побухать без повода не зовут. Зато Интернет там у каждого есть. Поверь, скоро и у нас так будет!

Помню, я в слова эти не поверила. Россия тогда только начала окутываться Всемирной паутиной, смартфоны стоили огромных денег, а компьютеры были далеко не у всех. Ну какие сайты знакомств?

Однако через несколько лет миф начал превращаться в реальность. Несколько моих подруг, менее скептически настроенных, действительно нашли свою судьбу через Интернет. Одна даже укатила в Австрию, а другая в Австралию, обе — за счет женихов.

Постепенно к знакомствам через Интернет начала приобщаться и я. Не то чтобы мужика заграничного хотелось, но новые знакомства интересовали. Тогда еще соцсетей не было — дружбу, общение и любовь люди искали именно на таких сайтах.

Впечатления от виртуального общения тех лет у меня остались только положительные. Люди попадались в основном интересные, образованные и, что называется, продвинутые. Этому есть объяснение: поскольку в те годы Всемирная паутина была для России новшеством, в Интернет в основном выходили люди высокого интеллектуального статуса: журналисты, программисты, молодые предприниматели...

Со временем моя личная жизнь наладилась, семейная рутина, как говорят, засосала, стало не до сайтов знакомств. И вспомнила я о них спустя много лет только потому, что сменила город: переехала из Краснодара в Сочи и оказалась здесь абсолютно без подруг. «А почему нет?» — подумалось мне. Обзаведусь позитивными связями, будет с кем на пляж летом ходить, а зимой — по магазинам.

В сорок пять баба — ягодка опять?

Сказано — сделано. Я зашла на первый попавшийся сайт знакомств, создала себе аккаунт и указала, что готова знакомиться в целях дружбы и приятного общения со всеми, кому это интересно,— и с девушками, и с парнями.

Долго ждать не пришлось. Мне в тот же день посыпались письма. Я даже удивилась: возраст-то у меня уже за сорок — надо же, сколько взрослых зрелых людей ищут друзей! Однако содержимое писем не порадовало. Писали в основном парни и без всяких «здрасьте» почему-то присылали фото. И даже не свои, а отдельно взятых частей своего организма.

Божечки, чего я только в этот день не насмотрелась... Скажу честно: я даже зависла немного. Я человек совсем не пуританских нравов, но до сих пор даже не догадывалась, как многообразен мир мужчин.

Запихав всех любителей интимных фото в черный список, я принялась за переписку с теми, кто изъявил желание пообщаться без пошлых картинок. Но и эти оказались не лучше.

Если кратко: пару человек предложили мне групповой секс. Один, наверное, перепутав меня с Веркой Сердючкой, с ходу попросил: «Сделай мне больно». Другой свои желания обозначил более конкретно, предложив отхлестать его плеткой, предварительно приковав к чему-нибудь наручниками. Еще один вполне приличный на фото товарищ попросил у меня белье — желательно грязное. И можно даже выслать по почте.

«Он только посмотрит!»

Перелопатив кучу писем, я поставила запрет на получение писем от парней. Ибо «просто поговорить» ни с кем не получилось. Думала, с девушками общение окажется более душевным... и опять просчиталась.

Девушки были не столь активны, но писали примерно о том же. Самыми настойчивыми и упорными можно считать любительниц сообразить на троих — она, я... и ее супруг или парень. И таких на самом деле было море. Что все мужики мечтают увидеть себя в окружении нескольких женщин, я всегда знала, но что дамы на это добровольно готовы...

Я у одной даже поинтересовалась: зачем, мол, тебе это? Может, он шантажирует, грозиться уйти, если не согласишься? В ответ она даже оскорбилась. «Люблю девушек, что тут непонятного!» — ответила она, и я даже через буквы письма услышала ее истеричные нотки. «А муж тогда зачем?» — уточнила я. «Муж тоже девушек любит. Ищем на двоих. Если хочешь, он будет только смотреть. Готовы опекать, материально вознаградим».

Откинув «заманчивую» идею подзаработать на старости лет, я отправилась на новые поиски. Неужели никто не хочет простого знакомства, прогулок по набережной, задушевных разговоров? Ведь еще лет пятнадцать назад хотели...

И так, отказав во взаимности нескольким лесбиянкам, любительницам группового секса и мужику-трансвеститу, которому не терпелось похвастаться передо мной новым кружевным бюстгальтером (на что он его надевать собрался?), я набрела-таки на даму, которой хотелось «просто пообщаться». Мы договорились о рандеву.

Тяжелые будни секс-туризма

Встретились мы в кафе на набережной, под шум волны и легкий ветерок немного поговорили о том и о сем. Оказалось, дама замужем, имеет бизнес, широкий круг общения и интересов.

— А зачем тогда сайт знакомств? — поинтересовалась я.

И мою собеседницу потянуло на откровенность.

Ее бурная молодость закончилась удачным замужеством. Попался хороший парень, взял в жены. Вместе родили ребенка. Начали свое дело — получилось вполне успешно. И вот вроде бы всё хорошо, но последствия молодой разгульной жизни ни для кого не проходят бесследно. После нескольких лет семейной жизни даме стало скучно. Бизнес, заботы, хлопоты — ничто не спасало ее от хандры. И она вышла в Интернет в поисках любовника.

Он нашелся — пылкий итальянец, молодой высокий красавец, который на ломаном русском начал с ходу объясняться в любви, обещал жениться и пригласил к себе — для начала просто погостить.

Сказав мужу, что хочет посетить Италию, и купив путевку (гордо за свой счет: не хотелось выглядеть корыстной в глазах итальянца), дамочка поехала знакомиться с новым кавалером.

Виртуально влюбленные встретились, провели вместе чудесные несколько дней. Марио был на высоте, он готов был заниматься сексом когда угодно и где угодно, постоянно объяснялся в любви на коверканном русском (впрочем, больше с ним разговаривать не о чем было: русского языка он толком не знал) и даже обещал жениться. Когда-нибудь потом. Через год, а лучше через два. Там у него проблемы какие-то. Вот решит — и сразу женится.

Очарованная иностранцем, моя собеседница ехала домой с твердой целью: бросить мужа. От резкого шага ее остановила только грустная перспектива делить совместно нажитый бизнес. И слава богу, потому что через несколько дней Марио перестал отвечать на письма, СМС-сообщения, а потом и вовсе исчез.

Пережить этот удар было сложно, зато депрессию как рукой сняло. В попытках забыть свое горе дамочка снова залезла на сайт знакомств и списалась там с немцем — на этот раз с женатым. «Зато не обманет!» — решила моя собеседница и рванула в Германию, благо любящий муж деньги не зажимал и готов был платить сколько угодно, лишь бы женушка не скучала.

Немец оказался не таким красавцем, как Марио, менее пылким (хотя тоже ничего) и, увы, жадным. Итальянец любил водить по ресторанам и платить, а этот считал каждую копейку. «Профнепригоден!» — решила дама и, вернувшись домой, снова занялась поисками. Потом у нее был швед, чех, француз... Сайты знакомств поставляли в ее личную жизнь всё новых и новых заграничных любовников. Конечно, не обошлось без Таиланда.

Она с жаром рассказывала, как в Таиланде интересно: там люди почти ничего не стесняются. А еще там есть замечательные шоу-бары, где голенькие тайки и тайцы показывают разные акробатические этюды и прочие постыдные безобразия, о которых в России-матушке даже рассказывать стремно.

— Нет ничего лучше, чем посещать разные страны, знакомиться с людьми и влюбляться,— вдохновенно повторяла моя собеседница. И даже по глазам ее было заметно, что из кафе на берегу моря она мысленно уже улетела куда-то туда — в новую, еще не виданную ею страну, где по улицам бродят молодые и охочие для разврата красавцы... Ну а потом она как-то поникла и грустно произнесла: «Проклятый коронавирус! Все планы мне спутал! Я собиралась лететь во Вьетнам...»

— Слушай, дался тебе этот Вьетнам,— попыталась успокоить собеседницу я. — У нас в стране что, нет экзотических мест? Мне вон трансвестит из Адлера новый лифчик обещал показать. Может, дать тебе телефончик?«

«А он не Дианой случайно представляется? — поинтересовалась моя собеседница. — Дианой? Ну нет, спасибо, я от этого козла уже два аборта сделала!»

Я тихо сползала со стула.

В принципе если бы не эти подробности, я бы, может, даже сказала, что вечер тот я провела вполне чудесно. Милая, пусть даже и немного прибабахнутая собеседница, я даже ее телефонный номер решила записать. Под именем «Лягушка-сексопутешественница».

Увидеть сапог и умереть

Подводя итоги происходящего, я пришла к неутешительному выводу: проблема, наверное, во мне. Это я, наверное, что-то делаю не так. Ну почему к моему берегу тянет всяких извращенцев?

Решила поплакаться по телефону давней подруге, которая когда-то имела вполне обширный опыт виртуальных знакомств, пока замуж не вышла.

— А что ты хотела! — прямо в трубку стала смеяться она, услышав мой рассказ. — Да, найти адекватного человека на сайте знакомств сегодня чрезвычайно сложно. Знаешь, сколько мне всего пришлось перелопатить, пока я своего Ваську нашла?

Ну и в завершение разговора она немного рассказала о своих приключениях:

— Однажды познакомилась я с одним. Мужчина за сорок, статный, седой, деликатный в общении. Договорились встретиться. Отвел меня в ресторан, ухаживал красиво, я потеряла голову, согласилась пойти с ним в гостиницу. Время — осень, я в черных сапогах на шпильке и в юбке до колена (дальше поймешь, зачем такие подробности).

Приехали мы в гостиницу, заказали шампусика, вкусняшек разных, сели выпили. Мне б уже приступить к делу, а кавалер всё тянет... И вот он наконец, извинившись, уходит в ванную и выходит оттуда совершенно обнаженным. Ну, думаю, пора. Обрадовалась, подскочила было, хотела начать раздеваться. Когда зашли в номер, кстати, только плащи сняли, а обувь на ногах.

В общем, хотела с себя скинуть всё поскорей, но кавалер меня остановил. Усадил обратно в кресло. Постелил передо мной плед с кровати... и начал уделять внимание исключительно моим сапогам. Он целовал их, облизывал, терся о них всеми своими местами... Что делала я? Сидела с выпученными глазами. Поначалу пыталась вырываться, но руки у него оказались очень крепкими. Когда он устал, я вскочила и, извинившись, схватила свой плащ, сумочку и выбежала за дверь, мысленно порадовавшись за свои чисто вылизанные сапоги. Дома я занесла мужика в черный список и больше с ним не общалась.

Не ходите, девки, в вирт

Послушала я историю от подруги и даже порадовалась, что судьба уберегла меня от подобных приключений. Зато благодаря сайту знакомств я поняла, насколько разнообразен этот мир и как далеко за пределы моего понимания уводят некоторых людей их эротические фантазии.

И все-таки я не пойму: куда делись нормальные люди? Серьезные мужчины с «устаревшими» понятиями об отношениях. Женщины, для которых секс — это не самоцель, а логическое продолжение отношений. Неужели это нынче уже не «модно» — сначала влюбиться и только потом «дозреть» до интима? Да и почему, собственно говоря, надо обязательно циклиться на теме интима? А если я хочу просто дружить, ищу приятельницу по интересам — для походов на море и по магазинам? Это вдруг стало за гранью реальности?

Нет, не верю.

Всё это по-прежнему есть. Просто, как я поняла, таких отношений на сайте знакомств почти не найти. Все-таки мы не Америка и не Европа. Что для них хорошо, для русского человека до сих пор извращение, а Интернет реальную жизнь нам никогда не заменит.