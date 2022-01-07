2021: EKS 215a для автоматизации штабелирования грузов в широкопроходных рядах

7-01-2022, 23:14

Компания Jungheinrich 28 мая 2021 года представила систему мобильного робота EKS 215a для промышленного перемещения грузов, товаров и материалов в производственном процессе или на складе (Automatic guided vechicle, или AGV).

EKS 215a — автоматизированный робот-штабелер для обработки грузов на высоте до шести метров. Система оснащена обновленным интерфейсом управления, обеспечивающим взаимодействие с машиной: устранение неисправностей, распознавание груза и опциональный ручной ввод заказов. Автоматизированный штабелер EKS 215a способен самостоятельно подбирать, перемещать грузы массой до 1500 кг и штабелировать паллеты на высоту до 6 метров массой до 700 кг.

EKS 215a

В отличие от предшественников, EKS 215a не был создан на базе серийной модели. Для него специально разработана концепция компактного шасси, которая значительно расширяет спектр применения AGV в складской и производственной логистике. Благодаря этому, AGV более гибок в применении и его проще приспособить к существующей рабочей среде склада. С помощью EKS 215a могут быть автоматизированы ручные процессы, которые обычно выполняются операторами на погрузчиках и штабелерах.

«Новый EKS 215a — это ответ компании Jungheinrich на многочисленные запросы клиентов, касающиеся эффективного использования пространства и вариантов применения складской техники. AGV значительно компактнее, мощнее и удобнее в эксплуатации, чем его предшественники, — заявила Мануэла Шмидбауэр (Manuela Schmidbauer), менеджер по продуктам AGV Jungheinrich, отвечающая за EKS 215a. — Благодаря резерву грузоподъемности, который на 40% выше, чем у предыдущей модели, это оптимальный инструмент для автоматизации внутренней логистики и хранения грузов на поддонах в широкопроходных складах».

Инженерам Jungheinrich удалось уменьшить размеры занимаемой техникой площади на 131 мм по длине и на 85 мм по ширине. Конструкция EKS 215a позволяет сократить кривую поворота AGV на 10%, что, в свою очередь, уменьшает рабочее пространство и облегчает его интеграцию в существующий склад. Обновленные сканеры системы безопасности теперь размещены под днищем машины. Это предотвращает их возможное повреждение и экономит место. Девять типов мачт дают возможность адаптировать модель под разные задачи, а стандартные ISO вилы как у погрузчика повышают универсальность операций.

В EKS 215a используется напряжение 24 В, вместо 48 В, и литий-ионная технология с автоматизированным процессом заряда. По оценкам Jungheinrich, это позволяет снизить энергопотребление почти на 30%. Обновленный ЧМИ с сенсорным дисплеем открывает перед оператором дополнительные возможности работы с системой AGV и позволяет оперативно оценить состояние всех систем в реальном времени. При возникновении неисправностей EKS 215a выдает текстовое описание проблемы и предлагает дополнительные рекомендации для устранения сбоев, которые прежде требовали вмешательства сервисных специалистов Jungheinrich.

Полностью обновленный HMI (человеко-машинный интерфейс) обеспечивает простое интуитивное управление роботом. HMI также может использоваться для ввода команд ручного управления — ранее это было возможно только через диспетчерский пункт управления, предварительно купив права на штабелер;

Представленная модель дополняет семейство AGV Jungheinrich: транспортировщики EREa, штабелеры ERCa, тягачи EZSa и штабелеры EKSa, а также автоматизированные узкопроходные штабелеры.