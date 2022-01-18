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Испытание холодом, или Что такое крещенская купель

18-01-2022, 21:57
Деревянные сходни, палатка для переодевания, дежурство спасателей и скорой — главные признаки официального места для купания на Крещение. Как устроена купель, через какое испытание проходят купающиеся и почему не стоит окунаться в несанкционированную иордань?

В этом году на Крещение, по данным отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, будет открыто более 3 тысяч официальных купелей, ожидается более 1,3 миллиона участников.

Сотрудники МЧС будут искать нелегальные места для купаний, информация о них будет передаваться в полицию. «Мы крайне негативно относимся к таким местам», — подчеркнул начальник отдела Андрей Печенин.

Купание в непредназначенных для этого местах запрещено региональными законами, там же прописаны штрафы. В Новосибирской области за несанкционированное купание гражданин может быть оштрафован на 1 тысячу рублей, должностное лицо — максимум на 5 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 8 тысяч рублей.

Как выбирают место для купели

Крещенскую купель организуют на пологом и широком берегу. Течение в водоеме должно быть слабым, чтобы не было риска затягивания купальщика под лед.

Толщина льда должна быть не менее 20-25 сантиметров. Сотрудники МЧС за несколько дней до праздника проводят контрольные замеры.

Рекомендуемая глубина — 1,2-1,5 метра. Этого достаточно, чтобы взрослый человек зашел по грудь и, по традиции, окунулся с головой.

Конструкция купели

В последние годы для безопасности в прорубь устанавливают специальную клеть с деревянной лестницей. Обычно она с дном и боковыми ограждениями, чтобы купающийся не смог поднырнуть.

Если иордань будет без лестницы, есть риск пораниться об острые ледяные края. Или излишне резко нырнуть в ледяную воду, усилив и так возникающий температурный шок.

На входе и выходе из купели должна лежать солома, чтобы мокрые ноги не прилипали ко льду. Ей часто выстилают дорожку до места переодевания.

Власти заранее распространяют списки официально разрешенных мест для купания. Их можно найти на сайтах региональных отделений МЧС. Возле санкционированной иордани дежурят и спасатели, и скорая помощь.

Альтернативные варианты купания

В прорубь следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд. Максимально можно находиться в ледяной воде не более двух минут.

«Полностью соглашусь с рекомендацией моржей: без какой-то подготовки, не имея привычки, существует риск холодового шока, когда может возникнуть в организме спазм», — предупредил Печенин. При этом человек может легко потерять сознание и рискует получить серьезные последствий для здоровья.

Православная церковь не запрещает, но и не поощряет крещенские купания. «Некоторые всерьез считают, что, искупавшись в крещенской иордани, они смоют с себя все грехи, накопившиеся за год. Это языческие суеверия, и ничего общего с церковным учением они не имеют. Грехи отпускаются священником в таинстве покаяния», — цитирует священника Святослава Шевченко издание «Правмир».

Процедуру окунания легко можно заменить обливанием или умыванием освященной водой дома.

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