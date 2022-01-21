Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет

21-01-2022, 09:38

Ремонт стиральной машины: выгодно или нет

Давайте посчитаем выгодно ли вызвать мастера чтобы делать ремонт стиральных машин Самсунг Алматы или все-же купить новую технику. Бытовые приборы является неотъемлемой частью нашей жизни они помогают справляться с повседневными заботами и освобождают от тяжёлых домашних дел. Когда ломается бытовая техника, то встаёт вопрос о целесообразности и стоимости ремонта бытового прибора.

Давайте посчитаем сами: выгодно ли восстанавливать работоспособность техники.

Итак, для начало разберёмся в поломках. Одна поломка другой рознь. К примеру, если машинка не сливает, то в этом случае можно обойтись простой прочистки сливного фильтра. Если же это не поможет, то скорее всего сломалась сливная помпа. В среднем, стоимость замены сливного насоса, в зависимости от модели стиральной машинки, может стоить от 15 до 24000 тенге. Теперь когда у вас машинка перестанет сливать, посмотрите сколько стоит новая модель стиральной машинки Самсунг и посчитайте, что вам выгоднее - чинить или покупать новую. Другая поломка такая, как отсутствие нагрева машинки так же очень распространена. Она занимает "топ 2" два поломок в стиральных машинах. При такой неисправности чаще всего выходит датчик температуры или нагревательный элемент ТЭН. Цена замена такой запчасти, в зависимости от фирмы машинки, стоит От 12 до 24000 nu. Эта цена несравненно меньше, чем новая машинка, поэтому ремонтировать несомненно выгодно . Третий распространённый неисправностью стиральных машинах является отсутствие отжима или вращения барабана. В этом случае приходится ремонтировать двигатель или его заменить его на новый. Ремонт двигателя обходится примерно 50 % стоимости нового мотора. Если же говорить о замене мотора, когда он сгорит, то новый двигатель может стоить от 44000 nu. В этом случае уже стоит подумать о приобретении новой техники, так как к стоимости нового двигателя нужно прибавить работу мастера по установке и замене: это ещё плюс 10 или 20 тысяч тенге — считайте сами. Когда техника не включается или не запускакт программу стирки, часто ломается блок электроники в стиральных машинках. Плата блока управления тоже стоит довольно дорого и замена электронногои блока управления стиральных машинах обходится в среднем от 36000 тг. поэтому обязательно ставьте стабилизаторы на защиту техники от перепадов напряжения.

Но если говорить о других мелких поломках, то небольшой и не сложный ремонт с работой мастера обходится где-то от 5000 до 12 тыс тг.

Посудомоечные машины: Ремонт стоит дороже стиральных

Если же говорить посудомоечных машинах, то в них поломок намного меньше. Если же она у вас все-таки сломалась и вам необходимо произвести ремонт посудомоечной машины в Алматы , то самые частые поломки это:

протечки

отсутствие нагрева и сушки

проблема со сливом воды

Посудомоечная машина хоть и дороже стиральной, но конструктивно в ней меньше элементов которые могут сломаться. Это те же самые нагревательный элемент и насос. Но по цене они дороже, чем насосы и ТЭНы в стиральных машинах, поэтому ремонт посудомойки может стоить дороже: минимально от 36000 тг. Любая техника ломается и приходится ремонтировать и менять неисправные элементы. В общем стоимость ремонта всегда ниже цены нового изделия. Но при этом берите в расчёт возраст вашей техники.Если она очень старая, более 10 лет в эксплуатации, то мелкий ремонт целесообразен, а при серьезных поломках лучше не вкладывать деньги в ремонт. Лучше присмотритесь к новой технике. Машинки которые по возрасту от 2 до пяти лет лучше чинить. В них заложена срок службы около семи — восьми лет, поэтому, если поломка случилось раньше, машинку стоит ремонтировать и вложить в её восстановление деньги.