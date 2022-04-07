Кабельная продукция: классификация, описание, сфера применения

7-04-2022, 22:34

Различные виды проводников объединяет понятие “кабельная продукция”. Сюда относятся всевозможные электрические провода (изолированные, неизолированные, самонесущие, сетевые) и кабели (силовые с ПВХ или с пропитанной бумажной изоляцией). При этом любой вид кабеля предполагает наличие токопроводящей медной или алюминиевой жилы, оболочки, изоляции, экрана. На сайте ТОО “ТД Алматы Казэлектрокабель” представлено разнообразие этой продукции по самым доступным в Алматы ценам.

Особенности и характеристики кабельной продукции

Кабели классифицируют и различают в зависимости от назначения и возможных условий эксплуатации. Отличительными параметрами являются:

диаметр сечения и количество токопроводящих жил;

предельная температура нагрева;

радиус изгиба и его максимальная величина, допустимая во время монтажных работ;

возможность функционировать при монтаже в жидкости или в земле.

Силовые кабели предназначены для передачи трехфазного тока. Они нашли широкий спектр применения для стационарной прокладки. Их используют для подключения мобильных установок. Чтобы облегчить процесс монтажа, используется цветовая маркировка, по которой можно определить функциональное назначение каждого провода или в целом шины.

Изоляцией токопроводящих жил служит:

сшитый полиэтилен;

материалы из полимеров;

пропитанная бумага.

Кабель может быть сигнальным и служить для передачи контрольно-измерительного сигнала. Обычно жилы в нем изготовлены из меди или биметалла. Встречаются экранированные и неэкранированные модификации.

Кабели ВВГнг и ВВГ: конструктивные особенности

Кабель ВВГнг по праву считается одним из самых популярных проводников. Его используют для организации передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Такую проводниковую продукцию допускается использовать для прокладки в пучках внутри помещений. При этом уровень влажности внутри может быть самым разным. В каталоге ТОО «ТД Алматы Казэлектрокабель» https://kazelektrokabel.kz/kabel-vvgng.html предлагается большой выбор сертифицированной продукции от надежных и проверенных поставщиков.

Силовой кабель ВВГнг включает такие составляющие, как:

токопроводящие уплотненные жилы из меди;

изоляцию жил экструдированную из ПВХ пластиката;

оболочку провода из ПВХ с низким показателем пожаробезопасности.

В разделе "Кабель ВВГ" сайта ТОО «ТД Алматы Казэлектрокабель» https://kazelektrokabel.kz/vvg.html представлены одно- и многожильные провода. При этом медные жилы могут быть одно- или многопроволочными. Изоляционная оплетка бывает разного цвета, иногда имеет маркировку в виде цифр.

Всю эту и другую продукцию можно выгодно оптом купить на сайте интернет-магазина ТОО «ТД Алматы Казэлектрокабель». Лояльная ценовая политика возможна за счет прямых поставок продукции с заводов-изготовителей. Для обратной связи предлагается простая онлайн-форма и множество контактных телефонов.