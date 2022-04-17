Без горячей воды и в холодной квартире — так живут сразу несколько молодых семей в Алматы, в том числе и многодетные

17-04-2022, 20:20

При этом в доме нет долгов за коммуналку, уверяют местные жители

Почти неделю жители многоквартирного дома №14 А по улице Майлина в Алматы живут без горячей воды. Она пропала из кранов в минувшую пятницу, а в доме живут молодые семьи с маленькими детьми…

Махабат Ситказиева, жительница дома №14 А по улице Майлина в Алматы Уже и звонили, и писали, и приходили — они нас просто игнорируют. Просто в это время, когда холодно, мало того, что отопление у нас дома [не греет] — прохладно, ещё и горячей воды нет, а ремонт водонагревателей алматы никто так и не планирует. Это просто невыносимо. У меня маленькие дети. Просто уже нет слов.

Больше всего жителей многоквартирного дома возмущает тот факт, что в диспетчерской управляющей компании «ИТЦ ЖКХ» даже не говорят, когда появится горячая вода.

Татьяна Дикая, жительница дома №14 А по улице Майлина в Алматы Сказали, что воды не будет, и не ждите. «Ничего хорошего я вам сказать не могу». Он сказал, что они думали, что какие-то запчасти они смогут заменить. Но в итоге сказали, что тут сломалось всё, и бойлер нужно заказывать. У нас бойлер какой-то индивидуальный, он сказал, на заказ это делается.

Усугубляет ситуацию то, что в квартирах орчан ещё и холодно. Как рассказали девушки, в этом году у них серьёзные проблемы с отоплением. По их жалобам в квартирах делают замеры, и нарушений по температурному режиму якобы нет. Но, напомним, норма — +18°C. Жить в таком температурном режиме с маленькими детьми однозначно некомфортно.

Махабат Ситказиева, жительница дома №14 А по улице Майлина в Алматы У меня трое детей. Самому маленькому 10 месяцев. Он у меня ползает, пол ледяной. Старшие дети уже заболели, мне пришлось вызвать родителей, они приехали из деревни, забрали детей, потому что дома очень холодно. Маленького носим на руках. Вешаем полотенце мокрое на батарею — оно может сохнуть весь день. Зимой. Представляете?

При этом оплату за обслуживание управляющая компания получает в полном объёме: должников в доме нет, уверяют местные жители.

Татьяна Дикая, жительница дома №14 А по улице Майлина в Алматы Вот у нас пришла квитанция. За трехкомнатную квартиру я плачу 10920 тенге 86 тиын. Это снизили. Летом мы платили 20 300. То есть за содержание у нас тариф идёт 180,30. Вот мне интересно, есть ли в каком-нибудь доме в Алматы такой тариф за содержание именно— 180,20.

Ну что ж — вопросов к Управляющей компании у орчан много. Адресуем их коммунальщикам. Ведущий энергетик «ИТЦ ЖКХ» Станислав Ермолин пояснил: что касается отопления — специалисты выезжали, делали замеры в квартирах, нарушений нормативов не было, в квартирах — от 20 до 22 градусов. На наш вопрос, готов ли Станислав Ермолин жить в помещении с таким температурным режимом, он ответил — это нормы, определённые ГОСТом. Что касается воды — в доме воду нагревает бойлер. Вот как раз он и сломался. Сейчас сотрудники управляющей компании занимаются ремонтом старого бойлера, а в дальнейшем планируется его замена. Основная проблема в том, что такой теплообменник изготавливается только на заказ, а это значит, что новый бойлер придётся ждать… Но вопрос — почему же с пятницы временную поломку так и не устранили — остается открытым… И ещё:

Татьяна Дикая, жительница дома №14 А по улице Майлина в Алматы Вода даже когда есть, она не всегда горячая. Мы можем мыться, просто открыв горячий кран, и моемся водой комнатной температуры, тёплой. Это очень неудобно. Я плачу только за горячую воду. То есть тариф на горячую воду намного выше, чем на холодную.

Получается, с бойлером уже давно проблемы... Возможно, такой ситуации можно было избежать, предполагают местные жители. Они намерены обращаться в прокуратуру и Жилинспекцию. И уже всерьёз подумывают о смене управляющей компании… А пока — живут в холодных квартирах и без горячей воды.