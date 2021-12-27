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Бесплатные катки в Алматы

Вчера, 22:44

После замечаний акима Алматы городские бесплатные катки привели в порядок. В этом сезоне в городе организовано четыре площадки для катания на коньках.

Три из них — в парке Первого Президента, парке 28 гвардейцев-панфиловцев и перед акиматом Наурызбайского района — уже заработали. Четвертую — перед ТЦ MART в Турксибском районе — планируют запустить на следующей неделе.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проинспектировал площадки, где заливались катки, и сделал ряд замечаний, поручив уделить особое внимание качеству ледового покрытия и организации сервисной инфраструктуры.

Общая площадь четырех катков — около 12 тысяч квадратных метров. Каток в парке Первого Президента самый большой, его площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев — 3,4 тысячи квадратных метров, в Наурызбайском и Турксибском районах — 2,5 и 2,2 тысячи, соответственно.

На всех катках организованы точки проката коньков, места отдыха и общепита. Прокат коньков в Алматы так же доступен на сайте velik.kz. Лед поддерживается охладительными установками, позволяющими сохранять его качество при температуре воздуха до +15 градусов по Цельсию.

Время работы проката — с 10.30 до 23.00. Катки, за исключением площадки в парке Первого Президента, время работы которого с 6.00 до 23.00, доступны для катания круглосуточно. Катки будут открыты до 10 марта.

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    Бесплатные катки в Алматы Бесплатные катки в Алматы Общество Вчера, 22:44
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