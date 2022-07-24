---

В АКОРТ назвали снижение ставки ЦБ позитивным сигналом для бизнеса и потребителей

24-07-2022, 02:33

Глава АКОРТ Караваев: снижение ставки ЦБ — позитивный сигнал для бизнеса и потребителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин


Снижение ключевой ставки Банка России — несомненно, позитивные торговые сигналы и для бизнеса, и для конечных потребителей, который поможет повысить доступность финансирования как для торговых сетей, так и для поставщиков. Об этом заявил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев 22 июля.

Ранее в пятницу ЦБ понизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 8%. 28 февраля Центробанк повысил ставку с 9,5 до 20%. Затем она начала постепенно снижаться.

В ЦБ отмечали, что инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Падение базовой ставки снизит напряженность в отношении оборотного капитала и даст каждому участнику рынка больше возможностей для решения операционных задач, считает Караваев. Также это поможет бизнесу снизить издержки и будет способствовать развитию широкого ассортимента товаров и сохранению стабильных цен на полках, отметил он.

«В целом снижение ставки повысит надежность экономики торговли, даст возможность привлекать ресурсы для импортозамещения как товаров, так и технологий. Снижение ставки по программам потребительского кредитования поможет активизировать платежеспособный спрос, особенно в отношении товаров длительного пользования», — заключил эксперт.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что решение снизить ключевую ставку является логичным шагом, необходимым для возвращения банков к нормальной кредитной активности. По его словам, целесообразно продолжить снижение ставки. Депутат полагает, что рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%.

По словам управляющего партнера ГК ARAVANA Сергея Ускова, в результате снижения ставки кредитные продукты станут более доступными, что является хорошим сигналом для экономики.

  • Просмотров: 211
Похожие материалы
  • Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику
  • Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
  • «Покупатели любят “воздушные метры”» «Покупатели любят “воздушные метры”»
  • Поручение Президента по водоснабжению сел может оказаться невыполненным – Ерлан Саиров Поручение Президента по водоснабжению сел может оказаться невыполненным – Ерлан Саиров
  • Алматинцы заказывают на доставку бургеры, картошку и курицу чаще всего Алматинцы заказывают на доставку бургеры, картошку и курицу чаще всего
    • Отзывы читателей
    Ставки на спорт от Пин Ап в Казахстане Ставки на спорт от Пин Ап в Казахстане Спорт Вчера, 02:54
    SlotoZal - казино с выводом денег SlotoZal - казино с выводом денег Культура 13-06-2022, 05:19
    Документы СССР все еще у украинцев: как заверить советские бумажки, чтобы остаться полноправным гражданином Документы СССР все еще у украинцев: как заверить советские бумажки, чтобы остаться полноправным гражданином Государство 30-05-2022, 19:09
    Без горячей воды и в холодной квартире — так живут сразу несколько молодых семей в Алматы, в том числе и многодетные Без горячей воды и в холодной квартире — так живут сразу несколько молодых семей в Алматы, в том числе и многодетные Общество 17-04-2022, 20:20
    Власти России пошли войной на микрозаймы в интернете Власти России пошли войной на микрозаймы в интернете Государство 7-04-2022, 23:19
    Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в румынской коммуне Моцка Бастрыкин поручил расследовать осквернение могил советских солдат в румынской коммуне Моцка Мировые 26-03-2022, 00:25
    Какие «коронавирусные» расходы будет возмещать ФСС в 2022 году Какие «коронавирусные» расходы будет возмещать ФСС в 2022 году Мировые 26-03-2022, 00:02
    Стабилизаторы и стрипперы: их виды и принцип работы Стабилизаторы и стрипперы: их виды и принцип работы KnowHow 25-03-2022, 19:09
    Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Казахстанские 17-03-2022, 18:17
    Объём электрохлама достиг веса Великой Китайской стены Объём электрохлама достиг веса Великой Китайской стены Мировые 17-03-2022, 18:01
    Sol Casino - лучшее в Казахстане Sol Casino - лучшее в Казахстане Казахстанские 3-03-2022, 19:08
    Стиль Пин Ап: особенности и преимущества Стиль Пин Ап: особенности и преимущества Культура 22-02-2022, 23:39
    Контекстная реклама не работает, что делать? Контекстная реклама не работает, что делать? Казахстанские 21-02-2022, 18:44
    Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Мировые 23-01-2022, 06:47
    Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? KnowHow 21-01-2022, 09:45
    Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет KnowHow 21-01-2022, 09:38
    Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто KnowHow 12-01-2022, 03:47
    Несколько способов слушать музыку на андроид Несколько способов слушать музыку на андроид KnowHow 9-01-2022, 23:54
    Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Общество 7-01-2022, 22:52
    Раз-раз! Procab у микрофона Раз-раз! Procab у микрофона KnowHow 7-01-2022, 22:46