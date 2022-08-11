Техническое обслуживание газового оборудования

11-08-2022, 21:33

Что такое ВДГО? Зачем проводить его техобслуживание? Является ли оно обязательным? И чем грозит отсутствие договора на техобслуживание с газораспределительной организацией?​-Что такое ВДГО?

— В каждой квартире, частном доме есть газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все это — внутридомовое газовое оборудование (ВДГО). К удобствам и доступности «голубого топлива» все мы настолько привыкли, что порой забываем о том, что газ — источник повышенной опасности. И относиться к нему необходимо с особым вниманием. Многие наверняка помнят, как раньше газовики регулярно совершали обходы домов и проверяли газовое оборудование — проводили его техническое обслуживание. Стоимость этой услуги была включена в тариф на пользование газом. Но с 1 января 2006 года в соответствии с решением Федеральной службы по тарифам, стоимость технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) из платы за газ была исключена, так что с этого момента техобслуживание ВДГО стало осуществляться только по договорам с жильцами и, соответственно за отдельную плату.

— Кто несет ответственность за состояние газового оборудования?

— Согласно требованиям действующего законодательства, ответственность за безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) несет его собственник. В том числе, он обязан заключить договор на техническое обслуживание (ТО) и ремонт газового оборудования со специализированной организацией и обеспечивать его исполнение со своей стороны. Безопасность в газифицированных домах и квартирах обеспечивается двумя составляющими: это неукоснительное соблюдение правил использования газа в быту и содержание газового оборудования в технически исправном состоянии. И то и другое — обязанность пользователя газа, возложенная на него Постановлением Правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года. Также, в соответствии с требованиями «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» — абонент (потребитель природного газа) обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО), своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО со специализированной организацией. В Северной Осетии такой организацией является ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».

Техническое обслуживание по заключенному договору должно осуществляться не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг).

— Имеет ли право потребитель голубого топлива самостоятельно устанавливать в своем доме прибор учета газа, плиту, колонку, котел?

— Это категорически запрещено! Установка, перестановка газовых плит, котлов, ремонт газовых колонок Bosch — это газоопасные работы. Их могут выполнять только специалисты, прошедшие необходимое обучение, имеющие допуск к их выполнению.

— Чем грозит отказ от проведения технического обслуживания и заключения договоров на ТО ВДГО?

— Ответственность за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО, а также отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, установлена Федеральным законом от 05.12.2016 № 412-ФЗ, внесшим в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях соответствующие дополнения, и влечет за собой наложение штрафа на граждан.

Наличие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО является обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей. В случае отсутствия договора поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа абоненту даже при условии полной и своевременной оплаты потребленного газа.

В этих случаях, в соответствии с п. 85 Правил пользования газом, для возобновления газоснабжения абоненту необходимо оплатить расходы, связанные с приостановлением и последующим возобновлением подачи газа.

— Сколько стоит техобслуживание?

— Стоимость услуг на техническое обслуживание газового оборудования по договору рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально. При этом учитываются количество и технические характеристики установленного к квартире абонента газового оборудования. С расценками на техобслуживание можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Абонентам».

-Какие услуги входят в стоимость технического обслуживания?

— В типовом договоре на ТО ВДГО в пункте «Предмет договора» содержится перечень работ по техническому обслуживанию. Так, в техобслуживание наружных газопроводов входит обход и осмотр трассы наружного газопровода; проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий; проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным способом или мыльной эмульсией. В перечень работ по техобслуживанию внутридомового газового оборудования и газопровода входит: визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям; проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным способом или мыльной эмульсией; проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, перенабивка сальников уплотнений (при необходимости); проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения и т.д.

Работы, не вошедшие в этот перечень, выполняются в соответствии с заявкой и относятся к ремонтным. При возникновении неисправностей оборудования, требующих замены или ремонта элементов оборудования, стоимость ремонта и запасных частей оплачивает абонент. В случае обнаружения утечки газа устранение производится бесплатно.