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Как выгодно продать квартиру в Астане

Вчера, 01:19

Современный рынок недвижимости предлагает различные варианты, которые отличаются между собой по состоянию, стоимости и другим критериям. Поэтому для многих людей продажа квартир в Астане становится проблематичным занятием: тяжело конкурировать с другими предложениями. Чтобы быстрее найти покупателя и выручить желаемую сумму, продавец должен грамотно выделить достоинства предлагаемого жилья и обозначить стоимость. Если недостаточно времени и знаний для самостоятельной продажи квартиры, то лучше обратиться за помощью в агентство недвижимости.

Критерии, формирующие цену квартиры

Владелец недвижимости всегда хочет максимально выгодно продать квартиру. Но цена должна формироваться из определённых критериев, а не от желания. Завышенная будет отпугивать покупателей, а низкая — невыгодна продавцу.

При составлении объявления и указании суммы нужно учитывать пять параметров недвижимости:

  1. Местоположение. Фактор, влияющий на здоровье человека и мобильность. Например, квартира, расположенная рядом с центром города, обычно имеет высокую цену. Но такое расположение подразумевает наличие хорошей транспортной развязки, поэтому человек будет мобильным. Более экологичные варианты находятся как можно дальше от различных предприятий и трасс.
  2. Инфраструктура. Она обеспечивает комфортное проживание человека в определённой местности. Чем больше рядом с домом магазинов, аптек, больниц, образовательных учреждений и прочего, тем выше будет стоимость квартиры.
  3. Площадь квартиры. Для выявления средней цены за 1 м² нужно изучить на рынке недвижимости схожие варианты.
  4. Интерьер жилья. Новый ремонт подчёркивает достоинства квартиры и привлекает внимание, а грязь или старые обои отталкивают потенциальных покупателей. К тому же многие люди ищут недвижимость в опрятном состоянии, чтобы избежать дополнительных расходов на косметический ремонт.
  5. Этаж. Данный параметр влияет на тишину в квартире и комфорт проживания. Наиболее низкую стоимость имеет недвижимость, расположенная на первом и последнем этажах: проезжающие машины создают шум, люди могут заглядывать в окна, есть вероятность протечки крыши, прочее.

Выгодная продажа квартиры подразумевает верно выставленную стоимость. Грамотно составленное объявление и адекватная цена привлекают внимание потенциальных покупателей и увеличивают количество просмотров. Соответственно, это позволяет быстрее найти заинтересованное лицо и заключить с ним сделку.

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