В три раза больше геймеров стало в России за последние четыре года

6-09-2022, 21:46

По данным исследования, число регулярных или периодических пользователей игр на компьютере в России выросло с 2018 года втрое.

Среди мужчин геймеров больше, чем среди женщин.

Согласно данным Mediascope, 70% населения России 12–64 лет играют в видеоигры хотя бы изредка.

Однако другим интересным фактом является то, что чем активнее люди играют в видеоигры, тем больший интерес проявляют к получению знаний и навыков в области цифровых технологий.