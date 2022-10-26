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Ритуальные услуги как помощь в подготовке к похоронам

Вчера, 22:57

Прощание с близким человеком — большой стресс для родственников и друзей умершего. При этом, несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, необходимо еще позаботиться о похоронах. Это отнимает очень много сил, так как необходимо в короткие сроки решить большое количество вопросов.

Оптимальное решение — обратиться в похоронное агентство. Специалисты проведут все необходимые подготовительные работы, позаботятся, чтобы прощание с умершим прошло хорошо. Можно заказать ритуальные услуги в Талдыкоргане и других городах Казахстана. Стоимость профессиональной помощи зависит от способа захоронения, а также дополнительных работ, которые будут проводиться.

Виды похорон

При организации захоронения довольно часто учитываются религиозные взгляды умершего, а также его национальность. Похоронное бюро в Астане готово организовать прощание с близким под любые потребности. Чаще всего заказывают:

  1. Православные похороны. Приверженцы религии считают, что земная жизнь для человека не является последней. После смерти он отправляется на небо. Чтобы он покоился с миром, проводится много ритуалов. Если умерший был православным, специалисты помогут организовать похороны с учетом канонов и правил православного мира.
  2. Корейские похороны. Существует определенный порядок их проведения. Чтобы были соблюдены все правила, лучше заказать организацию похорон у специалистов. Они знакомы с корейской культурой и особенностью. Данный вид погребения чаще всего заказывают для корейцев. Также это может быть просто воля умершего.
  3. Мусульманские. В Коране отсутствуют предписания о Джаназе. Но они содержатся в сочинениях по исламскому праву. Если вы мало с этим знакомы, лучше обратиться в похоронное агентство. Специалисты изучали сочинения по исламскому праву, поэтому знают, как хоронить мусульман. Гарантируется соблюдение всех правил и предписаний.

Организация похорон — очень большой труд. Необходимо не только подготовить документы, купить гроб, выбрать место на кладбище и нанять работников для захоронения. Также нужно учесть традиции, связанные с религией или национальностью.

Если вы понимаете, что не справитесь с подготовкой, обратитесь к профессионалам. Они помогут с организацией похорон любого уровня сложности. Ознакомиться с доступными услугами можно на сайте https://imperial-ritual.kz/taldykorgan/services. Консультацию клиентам предлагают в дистанционном формате.

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