Почему нужно проходить обследование у врача как можно чаще?

Сегодня, 02:33

Как часто следует проверяться у врача, если ничего не болит? Нужно ли это вообще? Если да, то к каким специалистам обращаться и что проверять?

Даже если человек хорошо себя чувствует, он не может быть уверен в том, что абсолютно здоров. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, когда симптомы еще отсутствуют, а шансы на излечение максимально велики, нужно пройти полное обследование организма.

Своевременная профилактика заболеваний и регулярное врачебное наблюдение — залог отличного здоровья на долгие годы.

В наше время практика комплексных обследований широко распространена и называется сheck-up (чекап). Она позиционируется как комплексная диагностика в формате XXI века.

Кому же необходимо полное медицинское обследование?

Прежде всего, внешне здоровым людям. Тот, кто уже имеет какое-либо заболевание, обычно стоит на учете у соответствующего специалиста и регулярно сдает биоматериал на анализы. При удовлетворительном же самочувствии человек очень часто не уделяет внимания своему здоровью. Ничего не болит — значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу. Между тем многие серьезные заболевания на ранних стадиях никак не проявляются, и обнаружить их можно лишь с помощью анализов и инструментальных исследований. А успех лечения, как известно, напрямую зависит от своевременности диагностики.

Таким образом, регулярно (каждые 2–3 года) проходить полное обследование организма рекомендуется всем практически здоровым мужчинам и женщинам в возрасте от 25–30 лет.

После 50 лет, когда риск развития заболеваний повышается, диспансеризацию советуют проходить ежегодно.

Еще одна категория клиентов, нуждающихся в услуге комплексного обследования, — это люди с неопределенными жалобами на здоровье. К сожалению, редко кто чувствует себя полностью здоровым, особенно после 30 лет. Малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы, погрешности в питании — все это рано или поздно сказывается на состоянии организма, и человека начинают беспокоить различные недомогания (повышенная утомляемость, слабость, головные боли, неполадки с пищеварением и т.п.). В таких случаях просто необходимо пройти обследование, чтобы выяснить причину плохого самочувствия и вовремя начать лечение.

Наконец, периодически проходить комплексную диагностику рекомендуется тем, кто имеет неблагоприятную наследственность. Если у кого-либо из близких родственников были онкологические или другие заболевания, в развитии которых предполагается роль генетических механизмов, регулярная диспансеризация поможет выявить возможную болезнь на ранней стадии. В ходе предварительной беседы врач определит, какие анализы нужно сдать пациентам с теми или иными факторами риска.

Стандартные и дополнительные чекап-программы сегодня входят в перечень услуг многих частных клиник и медицинских центров, что обычно включает полное медицинское обследование организма в мюнхене. Комплексные программы, с учетом запросов пациентов, помогут вам предупреждать появление и развитие заболеваний, а также своевременно получать квалифицированную медицинскую помощь.

Программы чекапов основаны на мировых стандартах диагностики наиболее распространенных патологий, а также заболеваний, представляющих угрозу для жизни. Они включают в себя минимум анализов и исследований, необходимых для успешного выявления этих болезней на ранних стадиях.

Профилактические чекап-программы формируются с учетом возраста и пола клиентов, текущего состояния здоровья, анамнеза, наличия факторов риска, целей диагностики и др. По итогам предварительной беседы врач решает, какие исследования назначить конкретному пациенту.

Общие профилактические программы обследования учитывают половозрастные особенности. Например, есть чекапы, рассчитанные на женщин 25–40, 40–50, 50 лет и старше.

Аналогичные программы предусмотрены для мужчин соответствующих возрастных групп.

Кроме общей диагностики, в различных клиниках предлагаются «малые» чекапы, направленные на выявление определенных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических и др.), обследование отдельных органов и систем. Некоторые программы составлены с учетом конкретных целей, таких как планирование беременности.

Что входит в полное обследование организма?

Это консультации врачей разного профиля, около 10 инструментальных и до 25 лабораторных исследований. Стандартная общая программа позволяет диагностировать распространенные заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, дыхательной, мочевыделительной систем. С ее помощью можно оценить состояние обмена веществ, выявить скрытые инфекции (в том числе ИППП), воспалительные процессы, предположить онкологическую патологию.

Перечень консультаций, анализов и исследований зависит от конкретной программы. Например, типовой чекап для женщин от 30 до 40 лет включает: прием терапевта (первичный и повторный); консультации узких специалистов (гинеколога, маммолога, гастроэнтеролога, невролога, пульмонолога и т.д.); УЗИ органов брюшной полости, малого таза, мочевыводящей системы, щитовидной железы, молочных желез с регионарными лимфоузлами); ЭКГ и эхокардиографию; гастроскопию; обзорную рентгенографию грудной клетки; спирометрию; общий анализ крови; общий анализ мочи; биохимический анализ крови; анализ крови на гормоны щитовидной железы; выявление ИППП; анализ на наличие онкогенных штаммов ВПЧ; микроскопию мазка; цитологическое исследование соскоба шейки матки.

А вот, к примеру, в специальную программу диагностики сердечно-сосудистой системы входят: первичные и заключительные консультации кардиолога и невролога; консультация окулиста (анализ состояния сосудов глазного дна); ЭКГ в покое и при нагрузке; ЭхоКГ; МРТ головного мозга; УЗИ сосудов головы, шеи и нижних конечностей; общий и биохимический анализы крови, исследование на фибриноген; общий анализ мочи; исследование крови на уровень содержания гормонов щитовидной железы.

С чего начать полное обследование организма.

Для того чтобы пройти полное медицинское обследование, прежде всего необходимо выбрать клинику и записаться на первичную консультацию. На сайтах многих медицинских центров есть возможность записи в режиме онлайн.

Первичный прием ведет врач-терапевт. Он проводит беседу с клиентом, в ходе которой выясняет цели обследования, общее состояние здоровья, характер жалоб (если они имеются), индивидуальные особенности организма, образ жизни и привычки питания, наследственные факторы и т.д. На первичную консультацию рекомендуется взять с собой результаты предыдущих исследований. Это поможет врачу получить наиболее полную информацию о состоянии здоровья клиента. Если пациент принимает какие-либо лекарственные препараты, об этом также необходимо сообщить врачу. Имейте в виду, что многие инструментальные исследования и в особенности лабораторные анализы проводятся натощак. На результаты диагностики может повлиять и прием некоторых препаратов (подробнее об этом расскажет врач на консультации). Также за несколько дней до прохождения обследования рекомендуют отказаться от употребления алкоголя. По результатам беседы врач подбирает индивидуальную программу диагностики, назначает анализы. В стандартный перечень процедур могут быть внесены изменения и дополнения.

Базовый чекап позволяет оценить состояние наиболее важных систем организма и выявить основные заболевания. При отсутствии жалоб, с профилактической целью, а также при общем плохом самочувствии имеет смысл выбрать именно его.

Однако в некоторых случаях необходимы специализированные программы, направленные на решение конкретных задач. Например, женщине, среди близких родственниц которой были случаи рака молочной железы, настоятельно рекомендуется регулярно проходить маммологический или онкологический чекап.

Есть специализированные чекапы для детей, для спортсменов и даже для тех, кто подвержен пагубной привычке курения.

Как долго продлятся исследования.

Продолжительность чекапа зависит от его типа, то есть от количества консультаций, диагностических процедур и анализов для обследования организма. Базовая программа для мужчин и женщин 30–40 лет длится в среднем 1 день. За 5–6 часов пациент успевает посетить терапевта, 4–5 узких специалистов, сдать анализы, пройти УЗИ и другие виды инструментальных исследований.

Чекап для лиц пожилого возраста длится несколько дольше, поскольку включает больше видов обследования и анализов. Некоторые углубленные программы диагностики могут проводиться до 3–5 дней. Результаты обследования в большинстве случаев готовы не сразу, что связано со спецификой проведения определенных анализов. Но обычно в течение недели пациент уже получает заключение о состоянии своего здоровья.

Что пациент получает после прохождения исследования.

Результаты всех исследований, заключения узкопрофильных специалистов передают терапевту-куратору. После завершения программы диагностики проводят итоговую консультацию пациента. Врач-куратор рассказывает пациенту о результатах обследования, отвечает на вопросы, дает рекомендации относительно образа жизни, питания, исключения факторов риска, профилактики заболеваний, к которым выявлена предрасположенность. Если в ходе диагностических тестов была обнаружена какая-либо патология, терапевт выдает направление на дальнейшее профильное обследование или лечение. После итоговой консультации пациенту вручают письменное заключение о состоянии его здоровья. Также он получает на руки результаты всех анализов и диагностических процедур. Все документы подшиваются и выдаются пациенту в виде книги, которую удобно взять с собой при следующем посещении врача.