Как выбрать дом престарелых.

Вчера, 04:39

В Казахстане более полутора тысяч учреждений по уходу за пожилыми, но они долгое время были табуированной темой. Рассказываем, как выбрать хороший дом престарелых, где к подопечным относятся с заботой и участием. Из года в год в мире растет продолжительность жизни: появляются новые лекарства, медицина становится доступнее. Есть статистика, что средняя продолжительность жизни в Казахстане сейчас 66,7 лет. А уже к 2030 году при самом оптимистичном прогнозе она составит 77,9 лет. За красивыми цифрами стоит острое явление — проблема старения. Одним из рецептов ее решения становятся дома престарелых, которые в последние годы все реже и реже воспринимаются в негативном ключе. Улучшение отношений к этим институциям началось в 2015 году, когда закон разрешил давать субсидии на проживание в частных дома престарелых. При условии, что коммерческое учреждение войдет в реестр соцуслуг населению. К тому же, никуда не делись и государственные учреждения.

По статистике большинство казахстанцев в преклонном возрасте хотят прожить всю жизнь в своем доме или квартире. Тем не менее современные дома престарелых более комфортны для проживания пожилого человека, чем обычная квартира. Здесь все обустроено для удобства людей с дефицитом самообслуживания: безбарьерная среда, функциональные кровати для лежачих больных, противопролежневые матрасы. Также важно, что в доме престарелых Алматы подопечные находятся под круглосуточным контролем врачей и сиделок — исключена ситуация, когда пожилой, например, упал и лежит пока не вернутся с работы родственники. Подопечный может себе позволить ежедневно проводить время на свежем воздухе среди зелени — обычно в пансионатах есть красивые территории для прогулок, это важно, когда человеку тяжело ходить. Точную цену можно узнать только связавшись с администрацией и описав ситуацию своего близкого, которого вы собираетесь определить в пансионат. Уход за людьми с деменцией, болезнью Паркинсона, лежачими пациентам — дороже. При этом компании нередко идут навстречу, снижая стоимость проживания и ухода при оплате «оптом»: от трех месяцев и более.

Дома престарелых сейчас рассматривают разные условия оплаты проживания. Например, заключают с пожилыми людьми договор ренты — учреждение берет на себя все траты на уход, лечение и содержание человека (некоторые даже выплачивают ежемесячное пособие, тут все зависит от договора). Взамен после смерти пациента его квартира переходит интернату в счет оплаты. Это компромиссный вариант для пожилых, у которых нет наследников и ухаживать за собой самостоятельно они уже не в силах. Есть и более сложные схемы, когда пожилого человека забирают жить в пансионат, а его квартиру сдают в аренду, чтобы с дохода покрывать лечение и другие услуги.

Пожилому намного лучше жить в доме престарелых, если он уже не может обслуживать себя сам и при этом условия не позволяют нанять сиделку, которая сможет с ним жить. Например, с ним в одной квартире проживают его дети и внуки и для сиделки нет личного пространства. По нашим наблюдениям в такой ситуации сиделке работать некомфортно, происходят неизбежные бытовые конфликты, она быстро устает и это сказывается на качестве ухода Также дом престарелых будет лучшим решением, если ваш пожилой родственник, наоборот, проживает один, но в другом городе. Находиться полностью без надзора небезопасно!