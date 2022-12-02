Какие окна выбрать?

Вчера, 04:28

У тех, кто обзавелся новым жилищем или решил капитально отремонтировать старое, неизменно возникают вопросы, касающиеся окон. Какие окна лучше ставить в частный дом — деревянные или пластиковые? А в городскую квартиру? И вопросы эти отнюдь не риторические. И у тех, и у других конструкций есть свои достоинства и недостатки. Сегодня мы проведем небольшой сравнительный анализ, чтобы вам было проще сделать осознанный выбор между пластиком и деревом.

В чем различие окон?

Основным элементом любого окна является рама. В чем различия в устройстве пластиковых и деревянных рам?

Рамы пластиковых окон изготавливают из синтетического полимера — поливинилхлорида (ПВХ). Заготовками для них служат разрезанные на части нужных размеров поливинилхлоридные профили, которые герметично спаиваются между собой с образованием каркаса. Внутри ПВХ-профиль поделен перегородками на несколько (от 3 до 8) камер — независимых друг от друга полых секций. Чем больше камер, тем выше шумо- и теплоизоляция окна. Внутрь средней, самой большой по размерам камеры вставляется армирующий стальной вкладыш, который придает раме дополнительную жесткость и предохраняет ее от деформаций.

Но это пластиковые окна, к которым все давно привыкли и которые ни у кого не взывают удивления. А что такое деревянные? Разумеется, речь пойдет не о «столярке», широко распространенной в нашей стране в советское время, а о качественных (и дорогих) изделиях. Внешне современные деревянные окна выглядят почти так же, как пластиковые. И по своей долговечности, шумо- и теплоизоляции они не уступают окнам из ПВХ. Поскольку деревянные окна со стеклопакетами изначально пришли к нам из Европы, их часто называют ероокнами.

В производстве деревянных оконных рам применяется не цельное дерево, а клееный брус. Для чего такие сложности? Наверняка, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда в летний период оконные створки плохо закрываются, зимой же, наоборот, между теми же створками зияют нешуточных размеров щели.

Использование технологии клееного бруса позволяет избавиться от проблемы сжимания/расширения материала в результате колебания температуры. По своей упругости клееный брус сравним с армированным ПВХ-профилем. Деревянные заготовки для рам в обязательном порядке пропитывают специальными составами, защищающими древесину от грибка, гниения, насекомых, негативного воздействия влаги и солнечных лучей, после чего грунтуют и покрывают лаком. Стеклопакеты в деревянных окнах используются исключительно двухкамерные.

Воздухопроницаемость

Вы еще не забыли старые советские окна, огромные щели в которых каждый год с наступлением холодов нужно было заклеивать, чтоб хоть немного сократить теплопотери? С появлением современных пластиковых и деревянных окон мы избавились от этой проблемы, но приобрели другую. Щели на «столярке» приносили нам много хлопот, но зато обеспечивали постоянный приток свежего воздуха.

Герметичные современные окна наглухо «закупоривают» помещение, препятствуя воздухообмену, в результате чего внутри повышается влажность, а люди испытывают нехватку кислорода. Попробуем разобраться, какое окно в этом плане лучше — пластиковое или деревянное?

Поливинилхлорид — материал, абсолютно не пропускающий воздух. Чтобы в помещении, где установлены пластиковые окна, не застаивался воздух, требуется регулярное принудительное проветривание. Альтернативный вариант — установить на окно вентиляционный клапан, обеспечивающий приток свежего воздуха даже при закрытых створках.

Многие в данной ситуации уповают на «дышащие» деревянные окна. Дерево, будучи натуральным материалом с волокнистой структурой, действительно способно пропускать воздух. Однако количество кислорода, проникающего сквозь древесину, столь мало в сравнении с потребностями человека, что им смело можно пренебречь.

Экологическая чистота

Производители superokna.kz дорожат своей репутацией и потому тщательно следят за экологической чистотой своей продукции, стараясь заменить все потенциально опасные добавки на более безвредные аналоги. Так, соли свинца, используемые ранее в качестве стабилизатора поливинилхлорида, заменены сегодня на безопасные для человека соединения цинка и кальция.

Пластиковые окна обладают большей прочностью и износостойкостью, чем деревянные. ПВХ более долговечен: он обладает большей прочностью на удар, не боится влаги, не нуждается в покраске. Правда, все это справедливо лишь для профилей, изготовленных из высококачественного сырья и со строгим соблюдением технологии.

Стоимость

Установка новых окон — удовольствие не из дешевых. Можно, конечно, сэкономить на качестве фурнитуры, толщине профиля или стеклопакета. Но есть ли смысл в этой экономии, если зимой вам придется ходить по дому в свитерах и шерстяных носках, если в морозный день стекло будет обледеневать, а на подоконнике скапливаться лужа из конденсата? Сэкономить можно на материале рамы. Деревянные окна дороже пластиковых. Разница в их стоимости составляет примерно 50%.