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Особенности замены направляющих втулок и седел клапанов

25-01-2023, 06:06

Направляющие втулки и седла клапанов отвечают за качество работы самих клапанов. В процессе эксплуатации транспортного средства эти детали изнашиваются и не могут качественно выполнять свои функции. Для решения данной проблемы необходима замена седел ГБЦ или направляющей клапана.

Причины необходимости замены направляющей и седел клапана

Направляющие и седла клапанов – детали, которые расположены внутри головки блока цилиндров. Износ этих деталей может происходить быстро в таких случаях:

  • несвоевременная замена моторного масли или использование некачественного масла;
  • использование горючего низкого качества;
  • функционирование двигателя с неправильным температурным режимом;
  • неотрегулированная работа системы зажигания.

Из-за износа направляющей, стержень клапана работает с перекосом, и между седлом и тарелкой клапана образуется разгерметизация. Как следствие этого преждевременно выходят из строя важные узлы, поскольку масло попадает в камеру сгорания, пропуская горючую смесь в отсеки коллекторов. Поэтому нужна замена направляющей клапана.

Замена седел клапана – небольшая корректировка, продлевающая исправную работу транспортного средства. Игнорирование проблемы приведет к неправильному сгоранию топливной смеси, что может привести к износу оборудования или полному разрушению седел и клапанов.

Особенности выполнения работ по замене деталей

Замена направляющих клапанов и его седел имеет свои характерные особенности. Основные этапы проведения работ по замене направляющей клапана:

  • Выпрессовка. Для начала необходимо снять изношенные детали. Старые втулки выпрессовывают. Если деталь сложно выбить, ее разогревают, а потом убирают из седла точными ударами.
  • Перед установкой навой детали, необходимо узнать необходимый натяг. Натяг определяет различия в диаметре седла и новой детали.
  • Запрессовка направляющих втулок. С начала автослесаря нагревают металл, добиваясь необходимого расширения, тем самым сглаживая различие в натяге. Затем после нескольких ударов новая втулка становится на место. Диаметр отверстия дорабатывают до необходимого размера с помощью развертки.

Замена седла клапана ГБЦ производиться с использованием фрезерных установок. Оборудование позволяет очистить основную часть, а затем аккуратно удалить остатки детали. Выполнение замены седел клапана с помощью высокоточного оборудования поможет минимизировать риски, которые есть при ручной обработке. Способ установки седла будет зависеть от состояния цилиндра. Если он в хорошем состоянии, то устанавливается стандартное седло, если нет – производиться заточка под необходимые размеры.

Почему клиенты выбирают автосервис компании ТОО «ДОСТАР-ЮГ»?

Мы выполняем заказы так, чтобы клиенты остались довольны работой мастеров компании ТОО «ДОСТАР-ЮГ». Замена направляющих втулок и седел клапанов производиться с соблюдением всех нюансов технологии. Работы выполняются с помощью современного профессионального оборудования и необходимых инструментов.

Мы предлагаем клиентам:

  • услуги опытных автослесарей;
  • проведение диагностических процедур, например опрессовка головки БЦ двигателя;
  • широкий спектр ремонтных работ – шлифовку коленчатых валов, гильзовку, сварку аргоном и др.;
  • доступную стоимость услуг;
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