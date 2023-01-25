Особенности замены направляющих втулок и седел клапанов

25-01-2023, 06:06

Направляющие втулки и седла клапанов отвечают за качество работы самих клапанов. В процессе эксплуатации транспортного средства эти детали изнашиваются и не могут качественно выполнять свои функции. Для решения данной проблемы необходима замена седел ГБЦ или направляющей клапана.

Причины необходимости замены направляющей и седел клапана

Направляющие и седла клапанов – детали, которые расположены внутри головки блока цилиндров. Износ этих деталей может происходить быстро в таких случаях:

несвоевременная замена моторного масли или использование некачественного масла;

использование горючего низкого качества;

функционирование двигателя с неправильным температурным режимом;

неотрегулированная работа системы зажигания.

Из-за износа направляющей, стержень клапана работает с перекосом, и между седлом и тарелкой клапана образуется разгерметизация. Как следствие этого преждевременно выходят из строя важные узлы, поскольку масло попадает в камеру сгорания, пропуская горючую смесь в отсеки коллекторов. Поэтому нужна замена направляющей клапана.

Замена седел клапана – небольшая корректировка, продлевающая исправную работу транспортного средства. Игнорирование проблемы приведет к неправильному сгоранию топливной смеси, что может привести к износу оборудования или полному разрушению седел и клапанов.

Особенности выполнения работ по замене деталей

Замена направляющих клапанов и его седел имеет свои характерные особенности. Основные этапы проведения работ по замене направляющей клапана:

Выпрессовка . Для начала необходимо снять изношенные детали. Старые втулки выпрессовывают. Если деталь сложно выбить, ее разогревают, а потом убирают из седла точными ударами.

. Для начала необходимо снять изношенные детали. Старые втулки выпрессовывают. Если деталь сложно выбить, ее разогревают, а потом убирают из седла точными ударами. Перед установкой навой детали, необходимо узнать необходимый натяг . Натяг определяет различия в диаметре седла и новой детали.

. Натяг определяет различия в диаметре седла и новой детали. Запрессовка направляющих втулок. С начала автослесаря нагревают металл, добиваясь необходимого расширения, тем самым сглаживая различие в натяге. Затем после нескольких ударов новая втулка становится на место. Диаметр отверстия дорабатывают до необходимого размера с помощью развертки.

Замена седла клапана ГБЦ производиться с использованием фрезерных установок. Оборудование позволяет очистить основную часть, а затем аккуратно удалить остатки детали. Выполнение замены седел клапана с помощью высокоточного оборудования поможет минимизировать риски, которые есть при ручной обработке. Способ установки седла будет зависеть от состояния цилиндра. Если он в хорошем состоянии, то устанавливается стандартное седло, если нет – производиться заточка под необходимые размеры.

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