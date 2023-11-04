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Новости в мире технологий: TP-Link Archer A64 AC1300 Wi-Fi роутер с MU-MIMO

4-11-2023, 05:05

В мире постоянно развивающихся технологий, беспроводные роутеры становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Один из ведущих производителей сетевого оборудования, TP-Link, представил свой последний инновационный продукт — tp link Archer A64 AC1300 Wi-Fi роутер с MU-MIMO. Этот устройство обещает принести новые возможности и улучшения в мир беспроводной связи.

Что такое MU-MIMO?

MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) — это технология, которая позволяет роутеру обслуживать несколько устройств одновременно, обеспечивая стабильное и быстрое соединение для каждого из них. Это особенно важно в современных домашних сетях, где множество устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные телевизоры и другие, конкурируют за доступ к Wi-Fi.

Основные характеристики Archer A64 AC1300:

  • Скорость: Archer A64 поддерживает скорость до 1300 Мбит/с, что позволяет стримить видео в высоком разрешении, играть в онлайн-игры и выполнять другие требовательные задачи без задержек и сбоев.

  • Четыре антенны: У роутера есть четыре внешние антенны, что обеспечивает отличное покрытие в доме и усиление сигнала для лучшей производительности.

  • Двухдиапазонный Wi-Fi: Archer A64 работает как на частоте 2,4 ГГц, так и на частоте 5 ГГц, что позволяет оптимизировать соединение в зависимости от вашей задачи.

  • MU-MIMO: Этот роутер поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет нескольким устройствам одновременно общаться с роутером без снижения скорости.

  • Легкое управление: Устройство легко настраивается с помощью мобильного приложения TP-Link Tether, что делает процесс управления сетью более удобным.

  • Безопасность: Archer A64 обеспечивает высокий уровень безопасности с помощью WPA3 и встроенного файрвола.

  • Гигабитные порты: У роутера есть четыре гигабитных порта, что делает его идеальным выбором для подключения кабельных устройств, таких как игровые консоли и настольные компьютеры.

Этот роутер представляет собой отличное сочетание производительности, удобства и безопасности. Он спроектирован так, чтобы удовлетворить потребности современных домашних сетей, обеспечивая надежное и стабильное соединение для всех устройств в вашем доме.

TP-Link Archer A64 AC1300 Wi-Fi роутер с MU-MIMO уже доступен на рынке и обещает стать популярным выбором среди тех, кто ищет надежное и быстрое Wi-Fi соединение для своих устройств.

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