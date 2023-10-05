Новинка в мире дронов: DJI Air 3 — Революция в Воздухе

Вчера, 21:39

В мире беспилотных летательных аппаратов снова раздается шум: китайская компания DJI, всемирно известный лидер в сфере производства дронов, анонсировала свою новейшую разработку — квадрокоптер DJI Air 3. Это событие уже успело вызвать большой интерес среди фанатов авиационных технологий и любителей аэросъемки.

DJI Air 3 — это воплощение передовых технологий в мире мультироторных беспилотников. Уникальные характеристики и функции этой модели обещают сделать ее незаменимым инструментом для аэрофотосъемки, вида с высоты птичьего полета и многих других приложений.

Основные характеристики DJI Air 3:

Улучшенная производительность: Новый процессор и улучшенная система стабилизации обеспечивают высокую производительность в самых сложных условиях. Это позволяет квадрокоптеру легко справляться с сильными ветрами и поддерживать стабильный полет. Камера высокого разрешения: Оснащенная камера с высоким разрешением, DJI Air 3 способен записывать видео в 4K и снимать фотографии с разрешением до 20 мегапикселей. Это делает его идеальным инструментом для профессиональной аэросъемки. Продвинутая система детекции и избегания столкновений: DJI Air 3 оборудована передовой системой детекции препятствий, что позволяет избегать столкновений в реальном времени и обеспечивать безопасный полет. Длительное время полета: Квадрокоптер оснащен батареей большой емкости, что обеспечивает продолжительное время полета без необходимости постоянной зарядки. Удобное управление: Интуитивный пульт дистанционного управления и мобильное приложение DJI Fly делают управление DJI Air 3 простым и удобным.

И, конечно, главная новость для фанатов: квадрокоптер dji air 3 купить можно уже сейчас. Модель доступна для заказа на официальном сайте DJI и у авторизованных дилеров по всему миру.

DJI Air 3 открывает новые горизонты для профессиональной аэросъемки и приносит радость любителям дронов. Эта модель стала следующим шагом в эволюции беспилотных летательных аппаратов и обещает принести незабываемые впечатления от полетов в небе.