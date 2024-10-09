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Кристалл — опреснительная установка для очистки воды

9-10-2024, 22:23

В условиях Казахстана, где проблема качества воды является актуальной из-за географических особенностей, правильный выбор системы для очистки и опреснения воды становится важной задачей. Одним из надежных решений является установка обратного осмоса «Кристалл 3.0», которая может эффективно очистить воду даже из загрязненных и засоленных источников.

Основные характеристики

Установка «Кристалл 3.0» от ТОО «Казахстанский завод нестандартных технологий» представляет собой современную систему для очистки воды с высокой производительностью. Она идеально подходит для использования в Алматы, где качество воды часто не соответствует стандартам. Эта установка работает при температуре исходной воды от +5°С до +40°С, что делает ее универсальной для разных условий.

Максимальная производительность установки при температуре +25°C составляет менее 3 м³/час, что достаточно для обслуживания крупных объектов. В режиме фильтрации потребление исходной воды не превышает 6 м³/час, а объем сбрасываемого в дренаж концентрата — до 3 м³/час, что обеспечивает эффективную работу при минимальных затратах воды.

Конструкция и особенности

Опреснительная установка «Кристалл 3.0» имеет компактные габаритные размеры: высота — 1500 мм, глубина — 900 мм, ширина — 1800 мм. Это делает ее удобной для размещения в ограниченных пространствах, не требуя большого объема для установки. Она работает при рабочем давлении от 7 до 18 атм, что гарантирует высокую эффективность очистки. Напряжение питания устройства составляет 380 В, а потребляемая мощность — 4 кВт.

Система оснащена мембранным блоком, насосом высокого давления, блоком управления и контрольно-измерительными приборами, что делает выбор опреснительной установки для очистки воды в Алматы по цене производителя высокотехнологичной и надежной. Все компоненты системы тщательно подобраны для долгосрочной и бесперебойной работы.

Преимущества установки «Кристалл 3.0»

Среди основных причин, почему стоит выбрать установку «Кристалл 3.0», — это высокое качество очистки и надежность. Устройство прошла сертификацию по стандартам качества в Казахстане и получила разрешение на продажу на территории Евразийского экономического союза. Благодаря высококачественным компонентам и проверенной технологии, установка обеспечивает длительный срок службы и эффективную работу в любых условиях.

Кроме того, ТОО «КазЗНТ» гарантирует лучшее качество своей продукции. Установка «Кристалл 3.0» — это инвестиция в чистую воду и здоровье. Оборудование защищено декларацией о соответствии ЕАЭС, что подтверждает его высокое качество и соответствие международным стандартам.

Заключение

Выбор установки для очистки воды, особенно в условиях переменных климатических факторов и географической специфики алматинского региона, — это важный шаг к улучшению качества жизни. Опреснительная установка «Кристалл 3.0» — это надежное и эффективное решение для тех, кто ценит качество воды и хочет быть уверенным в безопасности своих ресурсов. Вдобавок, цена установки от производителя делает это решение доступным для различных потребителей.

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