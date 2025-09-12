Changan CS75 Plus: стильный кроссовер нового поколения

Современный автомобиль — это не только средство передвижения, но и отражение стиля жизни. Именно таким является Changan CS75 Plus (см. https://dialog-changanauto.ru/models/cs75plusnew/), кроссовер, который сочетает в себе динамичный дизайн, передовые технологии и высокий уровень комфорта.

Дизайн и экстерьер

Внешность CS75 Plus подчеркивает его характер: массивная решетка радиатора с трехмерным рисунком и агрессивной геометрией, светодиодная оптика с эффектной подсветкой и крупные 19-дюймовые диски создают выразительный и запоминающийся образ. Каждая деталь экстерьера продумана, чтобы подчеркнуть спортивность и уверенность автомобиля.

Интерьер и комфорт

В салоне встречает эргономика и внимание к деталям. Сиденья с подогревом и электроприводом обеспечивают удобную посадку, а двухцветная отделка подчеркивает стильность интерьера. Встроенная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay позволяет интегрировать смартфон для навигации, звонков и музыки. Панорамная крыша открывает простор и свет, а вместительный багажник объемом 620 литров делает автомобиль практичным для любых поездок.

Технологии и безопасность

Changan CS75 Plus оснащен современными системами безопасности: шесть подушек, электронные ассистенты движения, встроенный видеорегистратор. Эти технологии помогают водителю контролировать ситуацию на дороге и обеспечивают спокойствие пассажиров.

Двигатели и динамика

Кроссовер выпускается с двумя бензиновыми турбированными моторами:

1,5 TGDI мощностью 167 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 9 секунд;

2.0 TGDI с мощностью до 233 л.с. и крутящим моментом 380 Н·м.

Оба двигателя работают в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, что гарантирует плавное переключение передач и комфорт вождения.

Габариты и проходимость

Благодаря длине 4710 мм, ширине 1865 мм и клиренсу 190 мм автомобиль одинаково уверенно чувствует себя как в городе, так и на загородных трассах. Просторный кузов и колесная база 2710 мм обеспечивают стабильность и маневренность.

Комплектации и цены

Модель представлена в трех версиях — Comfort, Luxe и Tech. Стоимость начинается от 3 290 000 рублей с учетом действующих предложений и выгод. Каждая комплектация оснащена автоматической коробкой передач, современными опциями комфорта и безопасности.

Финансовые программы

Для покупателей доступны выгодные кредитные решения с минимальной ставкой от 0,01% по программе Changan FINANCE. Это позволяет сделать приобретение автомобиля максимально удобным и доступным.

Changan CS75 Plus — это удачное сочетание технологий, дизайна и практичности. Он подходит для тех, кто ценит уверенность на дороге, комфорт для всей семьи и современный уровень оснащения в каждом элементе.