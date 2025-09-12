Новости / KnowHow

Changan CS75 Plus: стильный кроссовер нового поколения

12-09-2025, 01:34

Современный автомобиль — это не только средство передвижения, но и отражение стиля жизни. Именно таким является Changan CS75 Plus (см. https://dialog-changanauto.ru/models/cs75plusnew/), кроссовер, который сочетает в себе динамичный дизайн, передовые технологии и высокий уровень комфорта.

Дизайн и экстерьер

Внешность CS75 Plus подчеркивает его характер: массивная решетка радиатора с трехмерным рисунком и агрессивной геометрией, светодиодная оптика с эффектной подсветкой и крупные 19-дюймовые диски создают выразительный и запоминающийся образ. Каждая деталь экстерьера продумана, чтобы подчеркнуть спортивность и уверенность автомобиля.

Интерьер и комфорт

В салоне встречает эргономика и внимание к деталям. Сиденья с подогревом и электроприводом обеспечивают удобную посадку, а двухцветная отделка подчеркивает стильность интерьера. Встроенная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay позволяет интегрировать смартфон для навигации, звонков и музыки. Панорамная крыша открывает простор и свет, а вместительный багажник объемом 620 литров делает автомобиль практичным для любых поездок.

Технологии и безопасность

Changan CS75 Plus оснащен современными системами безопасности: шесть подушек, электронные ассистенты движения, встроенный видеорегистратор. Эти технологии помогают водителю контролировать ситуацию на дороге и обеспечивают спокойствие пассажиров.

Двигатели и динамика

Кроссовер выпускается с двумя бензиновыми турбированными моторами:

  • 1,5 TGDI мощностью 167 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 9 секунд;

  • 2.0 TGDI с мощностью до 233 л.с. и крутящим моментом 380 Н·м.

Оба двигателя работают в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, что гарантирует плавное переключение передач и комфорт вождения.

Габариты и проходимость

Благодаря длине 4710 мм, ширине 1865 мм и клиренсу 190 мм автомобиль одинаково уверенно чувствует себя как в городе, так и на загородных трассах. Просторный кузов и колесная база 2710 мм обеспечивают стабильность и маневренность.

Комплектации и цены

Модель представлена в трех версиях — Comfort, Luxe и Tech. Стоимость начинается от 3 290 000 рублей с учетом действующих предложений и выгод. Каждая комплектация оснащена автоматической коробкой передач, современными опциями комфорта и безопасности.

Финансовые программы

Для покупателей доступны выгодные кредитные решения с минимальной ставкой от 0,01% по программе Changan FINANCE. Это позволяет сделать приобретение автомобиля максимально удобным и доступным.

Changan CS75 Plus — это удачное сочетание технологий, дизайна и практичности. Он подходит для тех, кто ценит уверенность на дороге, комфорт для всей семьи и современный уровень оснащения в каждом элементе.

  • Просмотров: 255
Похожие материалы
  • Автоэлектрик с выездом: быстрый ремонт автомобилей на дому Автоэлектрик с выездом: быстрый ремонт автомобилей на дому
  • Как выбрать качественное постельное белье для детей. Советы родителям Как выбрать качественное постельное белье для детей. Советы родителям
  • Революция в Путешествиях — как купить билет на самолет дешево через интернет Революция в Путешествиях — как купить билет на самолет дешево через интернет
  • Новинка в мире дронов: DJI Air 3 — Революция в Воздухе Новинка в мире дронов: DJI Air 3 — Революция в Воздухе
  • Почистить занавески можно не стирая и даже не снимая их с окна! Почистить занавески можно не стирая и даже не снимая их с окна!
    • Отзывы читателей
    Типичные проблемы Land Rover и профессиональный сервис в Москве Типичные проблемы Land Rover и профессиональный сервис в Москве KnowHow 12-09-2025, 01:50
    Changan CS75 Plus: стильный кроссовер нового поколения Changan CS75 Plus: стильный кроссовер нового поколения KnowHow 12-09-2025, 01:34
    Ремонт в ванной своими руками: от замены смесителя до укладки плитки Ремонт в ванной своими руками: от замены смесителя до укладки плитки KnowHow 8-08-2025, 16:48
    Автоэлектрик с выездом: быстрый ремонт автомобилей на дому Автоэлектрик с выездом: быстрый ремонт автомобилей на дому KnowHow 6-08-2025, 13:25
    Интернет-провайдеры: виды, услуги и особенности Интернет-провайдеры: виды, услуги и особенности KnowHow 10-07-2025, 04:42
    Как организовать похороны: пошаговое руководство в трудную минуту Как организовать похороны: пошаговое руководство в трудную минуту Культура 5-07-2025, 22:03
    Как выбрать качественное постельное белье для детей. Советы родителям Как выбрать качественное постельное белье для детей. Советы родителям KnowHow 4-07-2025, 01:18
    Лучшие букмекеры для ставок на спортивные мероприятия в 2024 году Лучшие букмекеры для ставок на спортивные мероприятия в 2024 году Мировые 18-06-2025, 20:08
    Султан казино — обзор онлайн-платформы для игры\ Султан казино — обзор онлайн-платформы для игры\ KnowHow 26-05-2025, 22:57
    В Алматы состоится международная выставка В Алматы состоится международная выставка Казахстанские 20-03-2025, 19:11
    Как выбрать памятник на могилу. Важные советы и рекомендации Как выбрать памятник на могилу. Важные советы и рекомендации Культура 7-03-2025, 21:36
    «Аккаунт-менеджер WB: как я освоил новую профессию «Аккаунт-менеджер WB: как я освоил новую профессию Казахстанские 2-02-2025, 17:56
    Султан Казино: Оазис азарта и популярный слот Pharaoh’s Treasure Султан Казино: Оазис азарта и популярный слот Pharaoh’s Treasure KnowHow 13-01-2025, 22:44
    Лучшие тактики и стратегии для игры в азартные игры Лучшие тактики и стратегии для игры в азартные игры KnowHow 13-01-2025, 22:33
    Необычные сочетания: как носить золотые часы с нестандартной одеждой Необычные сочетания: как носить золотые часы с нестандартной одеждой KnowHow 12-01-2025, 01:17
    Уход за кожей в Казахстане. Советы от экспертов Уход за кожей в Казахстане. Советы от экспертов KnowHow 16-12-2024, 21:55
    Рейтинг лучших товаров в Казахстане. Сервис Cronos Central Asia Рейтинг лучших товаров в Казахстане. Сервис Cronos Central Asia KnowHow 13-12-2024, 01:25
    Онлайн казино Пинко в Казахстане: Обзор Официального сайта Онлайн казино Пинко в Казахстане: Обзор Официального сайта Мировые 3-12-2024, 01:48
    Loft Park Казахстан — Ваш портал в мир азартных развлечений Loft Park Казахстан — Ваш портал в мир азартных развлечений Общество 29-11-2024, 06:50
    Конные прогулки: отдых на природе и романтика в седле Конные прогулки: отдых на природе и романтика в седле Общество 28-11-2024, 03:12