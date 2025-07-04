XPS и EPS: Сравнение теплоизоляционных материалов

XPS и EPS: Сравнение теплоизоляционных материалов4-07-2025, 19:54
В строительстве и утеплении зданий широко используются экструдированный пенополистирол (XPS ЭППС) и вспененный пенополистирол (EPS). Оба материала обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но имеют различия в структуре, характеристиках и сферах применения.
1. Что такое XPS и EPS?
1.1. XPS (Экструдированный пенополистирол)
XPS изготавливается методом экструзии: полистирол плавится и смешивается с вспенивающим агентом, после чего выдавливается через экструдер. В результате получается материал с закрытой ячеистой структурой, что обеспечивает высокую прочность и низкое водопоглощение.
1.2. EPS (Вспененный пенополистирол, пенопласт)
EPS производится путем вспенивания гранул полистирола паром. Материал имеет открытую ячеистую структуру, что делает его менее плотным и более легким по сравнению с XPS.
2. Сравнительные характеристики
|Параметр
|XPS
|EPS
|Теплопроводность
|0,028–0,035 Вт/(м·К)
|0,035–0,045 Вт/(м·К)
|Плотность
|25–45 кг/м³
|10–35 кг/м³
|Прочность
|Высокая (0,2–0,5 МПа)
|Средняя (0,05–0,2 МПа)
|Водопоглощение
|0,2–0,4%
|1–4%
|Паропроницаемость
|Низкая
|Средняя
|Огнестойкость
|Группа Г3-Г4 (горючий)
|Группа Г3-Г4 (горючий)
|Срок службы
|50+ лет
|30–50 лет
|Цена
|Выше
|Ниже
3. Преимущества и недостатки
3.1. XPS
✅ Плюсы:
-
Высокая прочность на сжатие (подходит для полов, фундаментов).
-
Минимальное водопоглощение (используется в сырых условиях).
-
Долговечность и устойчивость к деформациям.
❌ Минусы:
-
Дороже, чем EPS.
-
Менее экологичен из-за сложности переработки.
3.2. EPS
✅ Плюсы:
-
Дешевле, чем XPS.
-
Легче и проще в монтаже.
-
Лучшая паропроницаемость (подходит для деревянных конструкций).
❌ Минусы:
-
Менее устойчив к влаге.
-
Менее прочный (не подходит для высоких нагрузок).
4. Где применяются XPS и EPS?
4.1. XPS
-
Утепление фундаментов и цоколей.
-
Теплоизоляция плоских кровель и полов.
-
Дорожное строительство (утепление дорожного полотна).
4.2. EPS
-
Утепление стен (фасады, штукатурные системы).
-
Теплоизоляция скатных крыш.
-
Упаковка и производство сэндвич-панелей.
5. Вывод: что лучше выбрать?
-
XPS ЭППС — оптимален для влажных условий и высоких нагрузок.
-
EPS — лучше подходит для бюджетного утепления стен и кровли.
Выбор между XPS и EPS зависит от конкретных задач, бюджета и условий эксплуатации. Оба материала эффективны, но применяются в разных сферах строительства.