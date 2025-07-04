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XPS и EPS: Сравнение теплоизоляционных материалов

4-07-2025, 19:54

В строительстве и утеплении зданий широко используются экструдированный пенополистирол (XPS ЭППС) и вспененный пенополистирол (EPS). Оба материала обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но имеют различия в структуре, характеристиках и сферах применения.

1. Что такое XPS и EPS?

1.1. XPS (Экструдированный пенополистирол)

XPS изготавливается методом экструзии: полистирол плавится и смешивается с вспенивающим агентом, после чего выдавливается через экструдер. В результате получается материал с закрытой ячеистой структурой, что обеспечивает высокую прочность и низкое водопоглощение.

1.2. EPS (Вспененный пенополистирол, пенопласт)

EPS производится путем вспенивания гранул полистирола паром. Материал имеет открытую ячеистую структуру, что делает его менее плотным и более легким по сравнению с XPS.

2. Сравнительные характеристики

ПараметрXPSEPS
Теплопроводность 0,028–0,035 Вт/(м·К) 0,035–0,045 Вт/(м·К)
Плотность 25–45 кг/м³ 10–35 кг/м³
Прочность Высокая (0,2–0,5 МПа) Средняя (0,05–0,2 МПа)
Водопоглощение 0,2–0,4% 1–4%
Паропроницаемость Низкая Средняя
Огнестойкость Группа Г3-Г4 (горючий) Группа Г3-Г4 (горючий)
Срок службы 50+ лет 30–50 лет
Цена Выше Ниже

3. Преимущества и недостатки

3.1. XPS

✅ Плюсы:

  • Высокая прочность на сжатие (подходит для полов, фундаментов).

  • Минимальное водопоглощение (используется в сырых условиях).

  • Долговечность и устойчивость к деформациям.

❌ Минусы:

  • Дороже, чем EPS.

  • Менее экологичен из-за сложности переработки.

3.2. EPS

✅ Плюсы:

  • Дешевле, чем XPS.

  • Легче и проще в монтаже.

  • Лучшая паропроницаемость (подходит для деревянных конструкций).

❌ Минусы:

  • Менее устойчив к влаге.

  • Менее прочный (не подходит для высоких нагрузок).

4. Где применяются XPS и EPS?

4.1. XPS

  • Утепление фундаментов и цоколей.

  • Теплоизоляция плоских кровель и полов.

  • Дорожное строительство (утепление дорожного полотна).

4.2. EPS

  • Утепление стен (фасады, штукатурные системы).

  • Теплоизоляция скатных крыш.

  • Упаковка и производство сэндвич-панелей.

5. Вывод: что лучше выбрать?

  • XPS ЭППС — оптимален для влажных условий и высоких нагрузок.

  • EPS — лучше подходит для бюджетного утепления стен и кровли.

Выбор между XPS и EPS зависит от конкретных задач, бюджета и условий эксплуатации. Оба материала эффективны, но применяются в разных сферах строительства.

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