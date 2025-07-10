Тимур Турлов: семья миллиардера — любовь, дети и главный секрет успеха

Сегодня, 01:17

В Казахстане имя Тимура Турлова давно перестало быть лишь строчкой в бизнес-рейтингах. Молодой миллиардер, который построил свою империю практически с нуля, привлекает внимание не только как успешный предприниматель.За громкими цифрами его состояния — по последним данным Forbes более 7 миллиардов долларов — стоит человек, который ценит простые вещи: семью, любовь и тёплый домашний уют.

Любовь длиной в жизнь

Жену Тимура Турлова зовут Елена. И пусть о ней не так много информации в открытых источниках, ясно одно: она его опора и самый близкий человек. Их история началась ещё в студенческие годы. Они встретились в университете и с тех пор не расставались.

— Мы вместе с тех времён, когда у меня и в мыслях не было никаких миллиардов. Она была рядом, когда я только начинал строить бизнес и переживал каждую неудачу. Для меня это бесценно, — признаётся Тимур Турлов в редких интервью, где затрагивает личную тему.

В отличие от мужа, Елена предпочитает держаться в тени. Её редко можно увидеть на страницах светской хроники или в репортажах с мероприятий. Она не любит публичности и, по словам самого бизнесмена, оберегает их семейную жизнь от посторонних глаз. И это, возможно, одна из причин их гармонии.

— Я президент на работе, а она — президент дома, — любит шутить Тимур Турлов.

Президент дома

Роль Елены в их семье огромна. Все вопросы, касающиеся дома, детей, организации быта — её зона ответственности. Она решает, в каком доме жить, куда поехать в отпуск, какие кружки посещать детям и как распорядиться семейным бюджетом на повседневные дела.

При этом, несмотря на миллиарды, семья Турловых старается оставаться скромной. В одном из интервью Тимур признавался, что его супруга внимательно следит за тем, чтобы дети не росли с ощущением, что деньги решают всё.

— Мы учим детей ценить труд и понимать, что успех не падает с неба. Он всегда даётся работой и упорством, — говорит он.

Шестеро детей и одна большая радость

Главный секрет семьи Тимура Турлова — это их дети. У супругов шестеро детей, и это, по признанию предпринимателя, его самая большая гордость и радость.

— Семья — это точка опоры. Без неё миллиарды теряют всякий смысл. Они напоминают мне, ради чего я всё это делаю, — говорит он.

Хотя график Тимура Турлова забит встречами, переговорами и командировками, он старается максимально проводить время с семьёй. Особенно ценны для него выходные, когда можно полностью отключиться от бизнеса и погрузиться в мир семьи — прогулки, игры с детьми, совместные ужины.

Иногда семья сопровождает его даже в деловых поездках. Так бизнес превращается в семейное приключение.

Воспитание в семье миллиардера

Многих волнует вопрос: как воспитывают детей в семье миллиардера? Тимур Турлов открыто делится своим подходом. Он уверен: богатство — это не подарок судьбы, а результат труда и дисциплины. Именно этому он и пытается научить своих детей.

— Я не хочу, чтобы они просто жили за счёт моего имени. Каждый из них должен найти свой путь и понять, что всё нужно зарабатывать. Пусть ошибаются, пробуют, но идут своим путём, — говорит он.

Бизнесмен подчёркивает, что никогда не хотел бы просто передать детям готовый бизнес. Он считает, что у каждого человека должно быть своё дело, своё призвание.

— Я дам им возможности развиваться, но не буду диктовать, чем заниматься. У них должна быть собственная жизнь, — признаётся Турлов.

Семейный баланс

При всех успехах в бизнесе, Тимур Турлов твёрдо стоит на том, что жизнь — это не только работа. Он знает, как легко погрузиться в бесконечные сделки и отчёты. Но, по его словам, именно семья спасает его от перегорания.

С возрастом он всё больше делегирует ежедневные задачи своим топ-менеджерам, оставляя за собой стратегические решения и поиск новых направлений развития бизнеса. Это даёт ему возможность уделять больше времени семье.

— Я не верю в культ 20-часового рабочего дня. Уставший руководитель — это плохо и для бизнеса, и для семьи. Надо уметь отдыхать, быть с близкими. Только тогда можно сохранять ясность ума и энергию для больших дел, — считает он.

Елена — хранительница домашнего очага

Вокруг Елены Турловой всегда царит ореол загадочности. Она остаётся за кадром даже в интервью супруга. Но по редким упоминаниям видно: именно она создаёт дома ту атмосферу, куда Тимур Турлов возвращается за покоем и восстановлением сил.

— У нас с Еленой своя зона уюта. Мне нравится, что у нас есть что-то только наше, не вынесенное на всеобщее обозрение, — делится бизнесмен.

Она оберегает детей от лишней публичности и старается, чтобы миллиарды не меняли их восприятие жизни. В семье Турловых ценят простоту, добрые традиции и настоящие человеческие отношения.

Человек, которому доверяют

В глазах публики Тимур Турлов — молодой миллиардер, технологический визионер и создатель одной из самых быстрорастущих финтех-экосистем в Евразии. Но среди тех, кто его знает лично, он остаётся прежде всего семьянином.

Секрет его успеха во многом именно в том, что он сумел сохранить человеческое лицо в бизнесе и ценности, которые делают жизнь осмысленной.

— Миллиарды — это всего лишь цифры. Настоящая ценность — в том, что ты оставляешь после себя. Для меня это семья, проекты, которые меняют страну, и вера в людей, — говорит Тимур Турлов.

Итог

Сегодня Тимур Турлов — не просто предприниматель с состоянием более $7 млрд. Он — человек, который умеет строить бизнес, менять отрасли, но при этом оставаться мужем, отцом и человеком с настоящими чувствами.

Его история — о том, что настоящие миллиарды измеряются не только цифрами в Forbes, но и количеством искренних улыбок дома, за ужином в кругу семьи.