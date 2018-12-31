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2018 год стал худшим для акций европейских банков

Вчера, 07:48
2018 год стал худшим для акций европейских банков


Акции европейских банков пережили худший год со времен кризиса в еврозоне. В секторе зафиксировано падение на 25%. Об этом пишет сайт Вести.Экономика со ссылкой на Financial Times. Падение обошлось акционерам примерно в $380 млрд.

"Европейский банковский сектор зарабатывает больше денег, чем в последние годы, но по-прежнему страдает от низкой прибыльности по сравнению с американскими или азиатскими конкурентами", - отмечает главный банковский аналитик Citigroup Ронит Гоз.

Немногие экономисты ожидают, что процентные ставки, возможно, ключевой фактор, определяющий доходы банков, вырастут в ближайшее время.

Давление на котировки оказывают геополитические и макроэкономические потрясения. Приход к власти правительства евроскептиков в Италии этим летом вызвал дополнительные сомнения в стабильности еврозоны, уже потрясенной Brexit.

Выход Великобритании из ЕС обременяет банки сотнями миллионов расходов на реструктуризацию.


2018 год стал худшим для акций европейских банков

ЕЦБ ожидает замедления роста мировой экономики

По сравнению с банковской отраслью США расходы в Европе по-прежнему остаются высокими и препятствуют крупномасштабным инвестициям, необходимым для ремонта IT-инфраструктуры.

Наиболее резкое падение продемонстрировали акции Deutsche Bank. По итогам года они снизились на 53%, после того как доходы банка неоднократно разочаровывали инвесторов.
Акции Deutsche Bank ранее упали из-за сообщений о расследовании в отношении сотрудников банка.

Как сообщали "Вести.Экономика", расследование ведется в отношении двух сотрудников Deutsche Bank, которых подозревают в оказании помощи клиентам в создании офшорных предприятий для отмывания денег, полученных незаконным путем. В офисах Deutsche Bank прошли обыски.

Еще один скандал произошел вокруг Deutsche Bank. Его акции упали на 43% на фоне расследования, связанного с проведением через эстонское отделение банка сомнительных транзакций на сумму более $150 млрд в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.

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