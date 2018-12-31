2018 год стал худшим для акций европейских банков

Вчера, 07:48

Акции европейских банков пережили худший год со времен кризиса в еврозоне. В секторе зафиксировано падение на 25%. Об этом пишет сайт Вести.Экономика со ссылкой на Financial Times. Падение обошлось акционерам примерно в $380 млрд.

"Европейский банковский сектор зарабатывает больше денег, чем в последние годы, но по-прежнему страдает от низкой прибыльности по сравнению с американскими или азиатскими конкурентами", - отмечает главный банковский аналитик Citigroup Ронит Гоз.



Немногие экономисты ожидают, что процентные ставки, возможно, ключевой фактор, определяющий доходы банков, вырастут в ближайшее время.

Давление на котировки оказывают геополитические и макроэкономические потрясения. Приход к власти правительства евроскептиков в Италии этим летом вызвал дополнительные сомнения в стабильности еврозоны, уже потрясенной Brexit.

Выход Великобритании из ЕС обременяет банки сотнями миллионов расходов на реструктуризацию.

ЕЦБ ожидает замедления роста мировой экономики

По сравнению с банковской отраслью США расходы в Европе по-прежнему остаются высокими и препятствуют крупномасштабным инвестициям, необходимым для ремонта IT-инфраструктуры.



Наиболее резкое падение продемонстрировали акции Deutsche Bank. По итогам года они снизились на 53%, после того как доходы банка неоднократно разочаровывали инвесторов.

Акции Deutsche Bank ранее упали из-за сообщений о расследовании в отношении сотрудников банка.



Как сообщали "Вести.Экономика", расследование ведется в отношении двух сотрудников Deutsche Bank, которых подозревают в оказании помощи клиентам в создании офшорных предприятий для отмывания денег, полученных незаконным путем. В офисах Deutsche Bank прошли обыски.



Еще один скандал произошел вокруг Deutsche Bank. Его акции упали на 43% на фоне расследования, связанного с проведением через эстонское отделение банка сомнительных транзакций на сумму более $150 млрд в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.



