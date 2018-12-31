В Алматы появилась улица имени первого президента Узбекистана

Вчера, 07:58

Депутаты маслихата Алматы одобрили переименование 185 улиц. В самом крупном мегаполисе Казахстана появилась улица имени первого президента Республики Узбекистан – Ислама Каримова. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города.

20 улицам присвоены имена таких выдающихся личностей, как Керей-Жнібек ханам, Туке хана, Есім хана, біш Кекілбайлы, Поль Гурдэ, Шамон ажыалиев, Фарида Шріпова, Жаяу Мса, Василий Бартольд и др. Остальным 163-м улицам присвоены историко-географические и национально-познавательные наименования, такие как Жеті жары, Ата толауы, Ажайна, Тайбурыл, лисса, Арлан, Абозат.

Переименованные улицы расположены в Ауэзовском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском, Турксибском районах. Кроме того, новые названия появились также за счет удлинения двух проспектов: Сйінбая (Красногвардейский тракт) и Райымбека (улица Ташкентская). Данная мера позволила окончательно решить проблему повторяющихся улиц в присоединенных районах.

Работа по переименованию улиц началась в начале 2018 года, в связи с многочисленными жалобами жителей на неудобства. Безымянные улицы и улицы-двойники негативно сказывались на горожанах. Трудности возникали при вызове скорой или пожарной службы, полиции.

В Алматы около 2,5 тыс. улиц. 349 из них имели одинаковые названия. С учетом новых присоединенных территорий, в городе было 12 улиц им. Абая, 3 улицы им. М.Ауэзова, 13 улиц им. Ж.Жабаева, 6 улиц им. С.Курмангазы, 5 улиц им. Толе би, 3 улицы им. Казыбек би, 3 улицы им. Айтеке би, 8 улиц им. Райымбек батыра, 4 улицы им. Наурызбай батыра, 8 улиц им. Карасай батыра, 4 улицы им. А.Байтурсынова, 5 улиц им. С.Сейфуллина, 6 улиц им. А.Молдагуловой, 6 улиц им. М.Маметовой и др.

Специальных процедур, создающих неудобство горожанам, проходить не требуется. При изменении в базе названия улицы госорганом все необходимые справки можно получить либо через портал электронного правительства при использовании ЭЦП, либо в отделении ЦОНа в течение нескольких минут.