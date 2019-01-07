Uber оказался под запретом в Брюсселе

7-01-2019, 07:34

Брюссельский суд по коммерческим вопросам окончательно запретил деятельность такси Uber в бельгийской столице. Об этом сообщает Росбалт.

Как сообщает местная пресса, по решению суда, оказывать услуги такси в Брюсселе могут лишь водители, которые имеют сцецлицензию от 1995 года и световой сигнал на крыше автомобиля.

Бельгийские власти борются с Uber не первый год. Еще с 2015 года в стране неоднократно проходили акции протеста таксистов против конкурентов из Uber, которые порой даже подвергались нападениям.