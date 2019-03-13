Kinoplexx Theatres усиливает позиции на рынке кинопоказа

Вчера, 07:53

Первым на очереди станет кинотеатр в городе Кызылорде, открытие которого запланировано на весну текущего года. Восьмизальный кинотеатр расположится в торгово-развлекательном центре Aray City Mall и станет первым лазерным кинотеатром в городе и третьим по стране.

Приставку «лазерный» кинотеатр в Кызылорде получит в связи с тем, что все 8 залов, один из которых повышенного комфорта (VIP), будут оснащены современным кинопроекционным и звуковым оборудованием, а именно - цифровыми лазерными проекторами. Лазерные технологии пришли на смену ламповым цифровым проекторам не так давно, однако высокая техническая характеристика, благодаря которой достигается беспрецедентная яркость и четкость изображения, уже по достоинству оценена ведущими кинотеатрами мира. Количество лазерных кинотеатров изо дня в день растет, и если раньше споры о состоятельности данного оборудования имели место быть, то сегодня это похоже на анахронизм. Помимо высокого качества изображения и яркости, лазер обеспечивает четкий контраст, расширенную цветовую гамму с более глубокими черными и синими цветами, а также значительную экономичность энергопотребления (до 30%).

Обслуживание всего кино- и звукового оборудования компании Kinoplexx Theatres производится техническим департаментом, в штате которого четыре инженера. Возглавляет данное подразделение Раймунд Ленко – специалист с 20-летним стажем работы (Европа, СНГ, Америка).

Компания предлагает своим зрителям не только качественный кинопросмотр, но и различные программы лояльности. Так, в кинотеатрах Kinoplexx функционируют спецпредложения, доступные практически каждый день недели. Огромную популярность снискало специальное предложение Super Вторник. В этот день стоимость билетов по детскому тарифу составляет 600 тенге, студенческому - 800 тенге, взрослому – 1000 тенге.

Не менее востребовано спецпредложение «Беспредельный понедельник», которое, как следует из названия, действует каждый понедельник (кроме праздничных и выходных дней). Покупая билет за 1500 тенге, посетитель может смотреть неограниченное количество фильмов в течение целого дня.

Каждую среду для истинных фанатов кино и косплея действует Fun Среда – тем, кто придет в образе героя фильма, предоставляется скидка 50% на билет.

На фильмы третьей недели в кинотеатрах Kinoplexx действует Hot Price – цены на сеансы такие же, как и в Super Вторник.

Каждую пятницу и субботу на сеансы после 00:00 действуют специальные цены на билеты по студенческому и взрослому тарифам – 800 тенге и 1000 тенге соответственно (спецпредложение «КиноОхота»).

Надо отметить, что в связи со специальными предложениями и различными программами лояльности компании удалось изменить обычный уклад прокатной недели. Если раньше всплеск посещаемости приходился на выходные, с постепенным спадом с понедельника по четверг, то теперь пик приходится на понедельник-вторник.

Кроме специальных предложений, каждый квартал в кинотеатрах Kinoplexx действуют акции, победители которых отправляются в путешествие (Европа, Голливуд, Африка), получают ценные призы. Так, например, с декабря по февраль в кинотеатрах Kinoplexx проводилась акция «Кино Прокачка», победители которой получили два Volkswagen Beetle в эксклюзивном дизайне. Все, что для этого нужно было сделать, – купить комбо «Желтый» в баре кинотеатра либо приобрести билет онлайн в период с 10 декабря 2018 года по 13 февраля 2019 года.

Большое внимание в компании уделяется безопасности. Все кинотеатры Kinoplexx Theatres построены с учетом норм пожарной безопасности. Перед каждым сеансом в кинотеатрах демонстрируются ролики по пожарной безопасности и аварийным выходам, а персонал проходит обучение по мерам действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и своевременной эвакуации посетителей в случае возникновения опасности. Курирует данное направление инженер по пожарной безопасности, чей опыт работы в МЧС составляет 15 лет.

На сегодняшний день в управлении компании находятся 5 кинотеатров общей вместимостью в 2597 мест (6% от общего количества кинотеатров и посадочных мест по Казахстану). Флагманским кинотеатром сети является Kinoplexx Saryarka – единственный отдельно стоящий кинотеатр в Казахстане. История этой площадки берет начало в 60-х годах прошлого века и за годы существования стала знаковым местом для алматинцев разных поколений. Летом 2018 года кинотеатр был реконструирован, общее количество залов было увеличено до 7, а количество посадочных мест - до 1300. На территории кинотеатра функционирует ресторан восточной кухни Plov&company. Тем самым компания развивает концепт dine-in cinemas, предлагая посетителям, помимо барной продукции, полноценную точку питания.

Трехзальный кинотеатр Kinoplexx в Караганде был открыт в 2008 году и по сегодняшний день является излюбленным местом досуга для горожан.

Запуск кинотеатров на западе страны (Актау, Атырау, Уральск) состоялся в 2016 году, и именно с приходом компании Kinoplexx технический парк кинотеатров прошел полное обновление. Сегодня это современные трехзальные и двухзальные кинотеатры с самым новым кинопроекционным и звуковым оборудованием, комфортными креслами.



Все 5 кинотеатров сети Kinoplexx подключены к системе онлайн-продаж на базе сайта www.kinoplexx.kz. Кроме того, компания разработала и запустила систему считывания QR-кодов для зрителей, купивших билет в кино онлайн.

До конца 2020 года компания планирует строительство кинотеатра в городе Астане. 15-зальный кинотеатр расположится в старой части города, на правом берегу.