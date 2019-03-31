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«Газпром» купит активы и имущество «Кыргызнефтегаза»

Вчера, 07:57
«Газпром» купит активы и имущество «Кыргызнефтегаза»


«Газпром» договорился о покупке активов и имущества «Кыргызнефтегаза», следует из сообщения российской компании. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подписали соответствующую дорожную карту, сообщают Ведомости.


«Газпром» купит активы и имущество «Кыргызнефтегаза»

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«Дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий. В частности, планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки», – говорится в сообщении «Газпрома».

«Кыргызнефтегаз» осуществляет в Кыргызстане геологоразведочные работы, бурение эксплуатационных и разведочных скважин, а также эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. «Дочка» «Газпрома» – «Газпром Кыргызстан» – является эксклюзивным импортером природного газа в Кыргызстан, компании принадлежат газотранспортная и газораспределительная системы республики.

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