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IPO: Uber потратит $300 млн на водителей

13-04-2019, 07:55
IPO: Uber потратит $300 млн на водителей


Сервис Uber, объявивший о намерении провести IPO, намерен поделиться частью поступлений с водителями, пишет Интерфакс-Казахстан.

«В качестве признания заслуг водителей, которые сыграли роль в нашем успехе, мы выплатим одноразовое вознаграждение в благодарность квалифицированным водителям в юрисдикциях, где мы оперируем через принадлежащий нам бизнес (таким образом, Казахстана, где у Uber миноритарная доля в СП с "Яндексом", это, скорее всего, не коснется. - ИФ-К), в суммарном объеме около 300 млн долларов», - говорится в проспекте к IPO Uber.

Выплаты получат примерно 1,1 млн «квалифицированных водителей» по всему миру, компания ожидает, что это произойдет к 27 апреля.


IPO: Uber потратит $300 млн на водителей

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В США «квалифицированный водитель» получит в зависимости от числа совершенных за весь период работы с сервисом поездок от 100 (при 2,5 тыс. поездок) до 10 тыс. долларов (20 тыс. поездок). В других странах размер выплаты также будет зависеть от числа поездок, но может отличаться от выплаты в США. Чтобы попасть в категорию «квалифицированных», водитель должен совершить минимум одну поездку с Uber в 2019 году по состоянию на 7 апреля.

Кроме того, для «квалифицированных водителей» зарезервирована часть акций (размер этого пакета не раскрыт), предлагаемых в ходе IPO. Они смогут приобрести их по цене размещения.

Всего по состоянию на конец 2018 года на платформе Uber было зарегистрировано 3,9 млн водителей. В четвертом квартале прошлого года было совершено 1,5 млрд поездок с использованием сервиса.

Начиная с 2015 года водители заработали 78,2 млрд долларов, совершая поездки с Uber. Кроме того, начиная с июля 2017 года, когда в приложении появилась опция для чаевых, их было выплачено 1,2 млрд долларов, отмечается в проспекте к IPO.

Организаторами сделки выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC и другие инвесткомпании и банки.

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