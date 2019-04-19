Apple согласилась заплатить Qualcomm за чипы

19-04-2019, 07:37

Компании Qualcomm и Apple сумели достигнуть соглашения, которое позволит прекратить судебные разбирательства, связанные с нарушением патентных прав. Соглашение позволит снять все ограничения на продажу устройств Apple по всему миру. Компании подписали новое шестилетнее лицензионное соглашение, действующее с 1 апреля 2019 года. Кроме того, Apple согласилась выплатить Qualcomm денежную компенсацию, размер которой не был озвучен. Компании продолжат совместную работу в сфере разработки устройств с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G), пишет vestifinance.ru.



Судебные тяжбы между компаниями начались в 2017 году, когда Apple подала в суд на Qualcomm из-за завышенных, по мнению истца, лицензионных выплат за использование патентов. После этого Qualcomm подала серию встречных исков, обвиняя производителя смартфонов, к тому моменту перешедшего на процессоры Intel, в краже технологий.

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В суде Apple и ее поставщики Foxconn, Pegatron, Wistron и Compal Electronics оценивали свой ущерб на сумму до 27 млрд долларов. Компании утверждали, что Qualcomm много лет завышала цены на использование чипов.

Qualcomm обвинила их в прекращении выплат отчислений за использование запатентованных технологий. Чипмейкер оценил свой ущерб в размере минимум 15 млрд долларов. Кроме того, в июле Qualcomm обвинила Apple в нарушении патентов, связанных с продолжительностью работы аккумулятора, на что Apple ответила встречным иском, утверждая, что процессоры Snapdragon нарушают патенты Apple.

В сентябре Qualcomm обратилась в суд Пекина по интеллектуальной собственности с требованием запретить производство в Китае смартфонов Apple, а в ноябре Qualcomm потребовала ограничить продажу нарушающих ее патенты устройств Apple в США.

В середине марта суд присяжных в Сан-Диего признал, что Apple нарушила три патента Qualcomm, и обязал ее заплатить компенсацию в размере около 31 млн долларов. В декабре 2018 года суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в КНР отдельных моделей смартфонов Apple из-за нарушения патентных прав Qualcomm. Тогда же суд Мюнхена также временно запретил продажу некоторых моделей iPhone в Германии.

Рынок оценил произошедшее как победу Qualcomm: акции американского разработчика микропроцессоров подскочили в цене на 23%, добавив к рыночной капитализации компании более 14 млрд долларов - в результате рынок оценивает чипмейкера на 85 млрд долларов. Apple подорожала примерно на 1%.