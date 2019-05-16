LG Electronics представила свои новейшие разработки бытовой техники для казахстанских потребителей

Сегодня, 07:48

Казахстанские журналисты и блогеры, участвующие в пресс-туре LG Electronics (LG), встретились с топ-менеджерами компании в штаб-квартире LG TWIN Towers в Сеуле.

За свою 61-летнюю историю LG стала, пожалуй, крупнейшим мировым лидером в области инноваций и производства высокотехнологичных продуктов. Именно LG в середине прошлого века первой выпустила телевизор, кондиционер и стиральную машину в Южной Корее.



Подразделение LG Home Appliances & Air Solution — лидер в области бытовой техники, кондиционирования воздуха и систем поддержания качества воздуха. Компания создает комплексные решения для дома, используя свои лидирующие в отрасли ключевые технологии. LG стремится сделать жизнь лучше для потребителей во всем мире благодаря своим тщательно разрабатываемым холодильникам, стиральным машинам, пылесосам, микроволновым печам, очистителям воздуха, кондиционерам и системам по уходу за одеждой с помощью пара LG Styler. Все продукты LG отмечены многочисленными престижными отраслевыми наградами – CES, Red Dot Award и другие.

В 2018 году суммарный объём продаж продукции LG Home Appliances & Air Solution составил 17,17 миллиарда долларов и составляет 32 % от общего объёма продаж LG Electronics за год.

В этом году в Казахстане поступит в продажу новая революционная линейка стиральных машин LG Vivace, призванная экономить время, электроэнергию и воду, благодаря системе прямого привода и технологии Turbo Wash 360.

Стиральные машины с искусственным интеллектом AI DD могут взвешивать белье, определять тип ткани и подбирать оптимальный алгоритм, основываясь на базе данных из 20 000 комбинаций стирки.

«Компания LG Electronics Home Appliances & Air Solution в ближайшее время представит на казахстанском рынке новые стиральные машины LG Vivace, способные осуществлять полный цикл стирки за 39 минут с технологией TurboWash360. Благодаря прямому приводу мы снизили уровень шума и вибрации и увеличили размер внутреннего барабана, сохранив при этом размеры стиральных машин. Уверен, казахстанцы высоко оценят нашу новинку», - отметил Сунмин Пак, глава Департамента продаж и маркетинга по стиральным машинам в странах СНГ компании LG Electronics Home Appliances & Air Solution.

Для истинных эстетов LG представляет линейку продуктов класса ультра премиум – LG SIGNATURE, в которой объединены все самые передовые технологии компании, достижения в области дизайна, качества и удобства.

При этом техника становится все более «умной», с возможностью дистанционного управления через универсальное приложение LG SmartThinQ.