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Audi отзывает 486 авто в России

Вчера, 07:43
Audi отзывает 486 авто в России


Audi отзывает 486 автомобилей марки Q5 в России из-за возможных проблем с тормозной системой, об этом сообщает Прайм со ссылкой на сайт Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с прошлого года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в отдельных случаях главный тормозной цилиндр может не соответствовать спецификациям. Вследствие этого со временем возможно возникновение неисправности главного тормозного цилиндра. В отдельных случаях и при длительном непринятии мер возможен отказ работы системы. Работоспособность электронного стояночного тормоза (ЕРВ) и его функции аварийного торможения сохраняются», — поясняется в сообщении.


Audi отзывает 486 авто в России

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На автомобилях будет проведена проверка главного тормозного цилиндра и, при необходимости, его замена, все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, также сообщается на сайте.

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