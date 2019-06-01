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В Атырауской области реализуется пять проектов ГЧП

Сегодня, 07:34
В Атырауской области реализуется пять проектов ГЧП


Аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел совещание по вопросу развития государственно-частного партнерства, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в Региональной службе коммуникаций.

По информации руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Айдара Нуралиева, в регионе в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) реализуется пять проектов на общую сумму 21,4 млрд тенге.

Еще три проекта были одобрены на недавней сессии областного маслихата. Это проект по уличному освещению Кульсары, установка камер фотовидеофиксации в Атырау и комплексная работа по озеленению областного центра. Всего восемь проектов на сумму 38,7 млрд тенге.

Вместе с тем Айдар Нуралиев отметил проблемные моменты в реализации проектов ГЧП. С 2017 года управлением экономики были проанализированы 60 проектов. Многие остались нереализованными.

«В министерстве национальной экономики провели анализ и поделили все проекты ГЧП на три категории по компенсациям затрат из бюджета. Первая категория – полное возмещение инвестиций и операционных затрат частного партнера из бюджета. Вторая – частичное возмещение инвестиций за счет бюджета. И третья категория – полное отсутствие компенсации из бюджета: вложенные инвестиции окупаются за счет услуг и государственного заказа», – отметил Айдар Нуралиев.

По Атырауской области из восьми проектов семь относятся к первой категории, один проект – ко второй. Спикер отметил, что необходимо больше внимания уделять привлечению местных инвесторов, сельских предпринимателей. Эту работу необходимо усилить районным акимам, рассказав также об опыте работы по развитию ГЧП в Кызылординской области, где реализуется 38 проектов. В ближайшее время управление займется обучением госслужащих механизму ГЧП.


В Атырауской области реализуется пять проектов ГЧП

Проекты ГЧП на 34 млрд тенге планируется реализовать в Кызылорде

«Социальная эффективность проектов – бесспорна. К примеру, проект фотовидеофиксации. Реализация проекта повышает безопасность граждан как на дорогах, так и в общественных местах, – считает глава региона. – Сейчас у нас функционирует 759 камер по данному проекту. Планируется установить еще 774 единицы камер общественного наблюдения, а также будут оснащены 51 перекресток и 153 участка автомобильных дорог камерами для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения».

Проект по уличному освещению – тоже важный и необходимый. Пользу от этой работы ощутили все, сегодня проведено освещение на сотнях километров улиц областного центра. Применение новых энергосберегающих технологий позволяет и в дальнейшем экономить бюджетные средства на эксплуатацию установок наружного освещения.

«Нужно продолжать начатую работу, в том числе увеличивая проекты, реализуемые по третьей категории. То есть, размещая государственный заказ, увеличивать количество объектов, построенных за счет самих предпринимателей», – подчеркнул Нурлан Ногаев.

На совещании также был заслушан доклад руководителя областного управления здравоохранения Маншук Аймурзиевой. В сфере здравоохранения уже реализовано три проекта в рамках ГЧП. Это передача в доверительное управление двух медицинских учреждений (поликлиника № 2 и областная офтальмологическая больница), а также создание и эксплуатация комплекса мероприятий по ранней диагностике туберкулеза легких, включающих в себя разработку программы по диагностике, оснащение специализированным программным обеспечением и цифровыми рентгенографическими системами.

Еще три проекта на стадии реализации. До 2023 года предлагаются к реализации десятки проектов на общую сумму 13,1 млрд тенге. Это строительство врачебных амбулаторий, больниц, общежития для молодых специалистов, спортивного комплекса для медицинского колледжа и многое другое.

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